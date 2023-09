Vil åpne egne valglokaler for stemmene som ikke alltid blir hørt

Fredag åpnet et pop up-valglokale for rusavhengige i Oslo sentrum. Her var det mulig å stemme uten pass eller ID. Men på valgdagen gjelder helt andre regler for å få avgi stemme.

Valgfunksjonærer har klare instrukser om ikke å avvise folk som er ruset, opplyser valgmedarbeider Cecilie Lagerdahl Hilsen. Likevel tror Are Swanljung mange rusavhengige kan føle seg uglesett i et valglokale. – Folk som ikke er så vant til rusmisbruk reagerer gjerne, forteller han. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 13:40

– Jeg tror jeg hadde droppet å stemme hvis ikke dette tilbudet hadde dukket opp her, sier Ari Swanljung.

Han har akkurat gjort sin borgerplikt på et lite rom ved siden av Møtestedet, der Kirkens Bymisjon serverer mat og tilbyr hjelp til Oslos rusavhengige.

Fredag, den siste dagen det var mulig å forhåndsstemme i årets kommunevalg, åpnet det et midlertidig valglokale i Tollbugata. Her kunne man avgi stemme uten godkjent legitimasjon. Forutsetningen er at noen av de ansatte i Kirkens Bymisjon kjenner deg.

Den høye terskelen

– Vi bruker mye tid på å gå god for folk som er i kontakt med Nav og andre offentlige tjenester. Det er krevende å være uten fast adresse, uten bankkodebrikke eller godkjent ID. Da er mange dører stengt, forteller Kirsti Hultberg ved bymisjonens lavterskeltilbud 24sju.

Foran de siste valgene har Kirkens Bymisjon derfor åpnet et pop up-valglokale i samarbeid med valgstyret i Oslo. Ordningen regnes som forhåndsstemming ved institusjon. Da er reglene litt annerledes enn i stemmelokalet på selve valgdagen.

– Hvis du lever fra hånd til munn, er terskelen høy for å oppsøke et valglokale på valgdagen. Det er utfordrende bare å hente ut valgkortet fra digital postkasse eller Altinn, som kun en brøkdel av våre gjestebrukere har tilgang til, sier leder ved Møtestedet, Kjersti Klouman Høiner.

Selv om det ikke er kø utenfor det midlertidige valglokalet, mener hun tilbudet er viktig.

– Det er et demokratisk prinsipp at alle blir hørt. Det diskuteres mye politikk her. Mange er opptatt av urett, boliger og økonomi.

Ari Swanljung slapp å få Kirkens Bymisjon til å bekrefte ID. Han har nylig fått seg pass. Dermed tar valgmedarbeiderne Cecilie Lagerdahl Hilsen og Simon Andersson imot stemmeseddelen. Vis mer

– Ble syk og alt ble rot

Ari Swanljung har kjent på gatelivet og vet hvor lett det er å falle utenfor med misbruk og sykdom. Han har vært rusfri i 20 år etter å ha fått tilbud om metadonbehandling, senere Subutex. Men problemene kom tilbake da han i fjor høst flyttet tilbake til Oslo etter mange år i Finland. Han slo hodet i en ulykke og havnet på sykehus.

– I seks-syv måneder var alt rot. Men nå har jeg fått bolig og pass. For første gang på mange år skal jeg stemme i Norge. Det føles godt å bli tatt på alvor, sier han.

Kirkens Bymisjon håper å kunne tilby ordningen flere steder foran stortingsvalget om to år.

– Vi jobber med mange som vil være utestengt fra avlukkene i de ordinære valglokalene. Det er viktig at denne gruppen også får avgi sin stemme. Kirkens Bymisjon jobber i over 50 norske byer, og vi vil vurdere å utvide dette konseptet til stortingsvalget i 2025, sier assisterende generalsekretær Johannes Heggland.

For rusavhengige uten adresse og godkjent ID er mange dører stengt, forteller Kirsti Hultberg i Kirkens Bymisjon. Ari Swanljung er stolt og fornøyd med å ha stemt ved årets lokalvalg. Vis mer

Ikke mulig på valgdagen

«Velger som er ukjent for stemmemottager, skal legitimere seg.», heter det i valgloven. Valgkortet man har fått tilsendt digitalt, holder ikke som legitimasjon, forklarer kommunikasjonsrådgiver Maren H. Blaalid ved Bystyrets sekretariat.

– I Oslo praktiserer vi det slik at du må ha med legitimasjon for å få stemme. Det er en stor by med mange personer som har likt navn. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Dette kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde. Digital legitimasjon godkjennes også så lenge det oppfyller kravene.

Hun legger til at de som ikke klaret å vise frem godkjent ID, blir avvist i stemmelokalet.

– Hvis du ikke har med gyldig legitimasjon må du dra hjem for å hente det og komme tilbake.