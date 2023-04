Klart for valgthriller i KrF

Lørdag formiddag er det noe så sjeldent som en kampvotering på KrF-landsmøtet på Hamar. Den står mellom verdiliberale Ida Lindtveit Røse (30) og verdikonservative Jorunn Gleditsch Lossius (43).

Jorunn Gleditsch Lossius (Agder) og Ida Lindtveit Røse (Viken) kjemper om vervet som ny nestleder i KrF.

22.04.2023 11:10 Oppdatert 22.04.2023 11:21

Resultatet vil trolig være klart en gang mellom kl. 11.30 og 12.

Flere i KrF betegner lørdagens valg av ny nestleder i partiet som kanskje avgjørende for hvilken retning KrF skal gå i flere år fremover.

Den som velges til nestleder lørdag, kan fort bli KrFs fremtidige leder når dagens partileder Olaug Bollestad (61) takker av.

Den andre og sittende nestlederen, Dag-Inge Ulstein, takket nemlig nei til ledervervet da han ble pekt på av flere i 2021.

I 2018 var KrFs veivalgsdiskusjon over. Siden har frontene i partiet stått mellom dem som ønsker en verdikonservativ linje og andre som vil ha en verdiliberal kurs.

Valgkomiteen i KrF var delt, men et flertall gikk for Ida Lindtveit Røse, gruppeleder i Viken KrF og tidligere KrFU-leder.

Det er store forhåpninger til Røse i KrF, som ble landets yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020.

Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Agder har vært vikarierende stortingsrepresentant for Kjell Ingolf Ropstad og var av mange nevnt som en åpenbar kandidat. Hun er nå fylkesleder i Agder i KrF.

Hun fremmer ikke sitt eget kandidatur som utfordrer til valgkomiteens innstilling, men bekreftet denne uken at hun stiller til kampvotering, etter at sentralstyremedlem Magne Supphellen sa han ville stille benkeforslag på Lossius.

De to kandidatene har ulikt verdisyn på flere områder. Mens Røse blir vurdert som liberal, omtales Lossius som mer konservativ. Særlig i spørsmålet om abort blir det fremhevet at de to har ulike oppfatninger.

Røse er trebarnsmor fra Oppegård utenfor Oslo. Siden 2019 har hun vært gruppeleder for KrF i Viken. Lossius er tobarnsmor fra Lillesand og er fylkesleder for KrF i Agder.

Røse vil opprettholde dagens abortlov, og sier ja til abort frem til uke 12. Lossius er like klar på at hun mener dagens lov bør skjerpes.

Lossius har ikke abortløsning klar

– Hva er ditt alternativ, Lossius? Sier du nei til abort?

– Jeg vil ikke peke på noen løsning nå. Den dagen det er et flertall for å gi barnet et sterkere rettsvern, kan vi starte en prosess og få utredninger og kunnskap på bordet.

– Men vil du gi unntak for incest og abort, altså tillate abort i de tilfellene?

– Jeg skjønner at du vil at jeg skal være konkret og komme med en ordning nå, men det vil jeg ikke. Jeg har ikke den kunnskapen jeg trenger til å mene noe så sterkt om dette. Det er jeg helt ærlig på.