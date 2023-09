– MDG har lært mye miljø- og klimapolitikk. Ikke minst av meg.

Raymond Johansen tror ikke MDG kan forvente store gjennomslag på klima- og miljøpolitikken hos de borgerlige. Faktisk tar han æren for mye av klimapolitikken som er blitt ført de siste åtte årene.

Onsdagens bystyremøte er trolig Raymond Johansens (t.h.) aller siste som byrådsleder. Her sammen med avtroppende finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Vis mer

Publisert: 27.09.2023 15:42

– MDG har jo lært mye miljø- og klimapolitikk. Ikke minst av meg, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

– Det gjelder de store strukturelle tingene, som at vi har fått et kommunalt eierskap av Hafslund, at vi har karbonfangstanlegget på Klemetsrud, som utgjør 17 prosent av utslippene i Oslo. De strukturelle tingene som har en stor betydning for klimagassutslippene, utdyper han.

Onsdag deltok Johansen i bystyremøte som byrådsleder – trolig for aller siste gang.

Alle piler peker nemlig mot at det blir et borgerlig byråd som tar over styringen av Oslo fra 25. oktober, når det nyvalgte bystyret konstitueres.

Mener sideskifte er å gi opp

Kun tre dager etter valget gikk imidlertid Miljøpartiet de Grønne ut og kunngjorde at de var villige til å samarbeide med borgerlig side. Dette mens de fremdeles sitter i byråd sammen med Arbeiderpartiet og SV.

Johansen har lite tro på at MDG vil få store gjennomslag hos de borgerlige.

– Det vil være opp til MDG selv, men om de skifter side, vil jeg se på det som et uttrykk for at de har gitt opp store miljø- og klimaambisjoner.

– Synes du det er leit at MDG frir til de borgerlige samtidig som de sitter i byråd med deg?

– Det skal veldig mye til før ting går inn på meg personlig, så får de partiene ta de valgene de tar. Gjennom åtte år har jeg vært veldig fornøyd med samarbeidet med Miljøpartiet de Grønne.

– MDG har vært en pådriver

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) sier hun er glad for at Arbeiderpartiet føler et eierskap til byrådets grønne politikk.

– Jeg er veldig glad for at Raymond Johansen har omfavnet den grønne politikken vi har gått i bresjen for i byråd i åtte år. At det har vært et felles prosjekt som også Raymond er stolt av og fronter, det er jeg kjempeglad for.

– Kjenner du deg igjen i at MDG har lært mye om grønn politikk av Arbeiderpartiet og Raymond Johansen?

– Jeg kjenner meg igjen i at vi har hatt et godt samarbeid over åtte år, til det beste for folkene og miljøet i byen.

Foreløpig ligger det an til at Høyre og Venstre danner et mindretallsbyråd i Oslo. Det er ikke avklart hva slags samarbeid et slikt byråd eventuelt skal ha med MDG.