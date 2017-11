Tirsdag vedtok Stortinget med 66 mot 44 stemmer Aps fire forslag som vil gi alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.

Partiet vil også innføre sårbarhetskriterier i vurdering av disse sakene.

Aps forslag ble av de fleste opposisjonspartiene hilst som en velkommen snuoperasjon, mens talere fra Høyre og Frp mente at Ap nå gjør en U-sving og forlater den strenge, men rettferdige asylpolitikken.

Nederlag for Regjeringen og Sylvi Listhaug om oktoberbarna.

Snudd - eller ikke snudd

Alle henviste de til de sterke signalene fra Aps grasrot som forklaring på at Ap nå la frem forslag som gir de unge afghanerne en ny sjanse.

Det har kokt og det har blitt vedtatt resolusjoner mot partiets politikk. AUF har vært på krigsstien. De tre veteranene, eks justisminister Kari Gjesteby, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, tidligere arbeidsminister Tove Strand og tidligere utenriksminister Bjør Tore Godal har alle protestert.

Fakta: Aps forslag som ble vedtatt Arbeiderpartiet fremmer tirsdag følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold. * Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. * Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. * Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap. * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8–8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» Kilde: NTB

Avviser opprør

– Hvorfor måtte det et asylopprør i Ap til for at dere skulle snu i denne saken?

– Jeg er helt uenig med deg i begge premissene. Det har ikke vært et opprør i Ap. Det er et vedvarende engasjement for disse unge menneskene i vårt parti, og i store deler av samfunnet, svarer Støre.

Her er grunnen til at alle snakker oktoberbarna

– Vi er et så stort parti at vi fanger opp disse signalene. Ap har ikke snudd, men gjennomfører det landsmøtet vedtok. Vi gjør det med grundighet, slik at sårbarhetskriteriet skal gjelde fremover og ett år bakover, forklarer han.

Et bål av vilje

– Er dette en oppfatning av situasjonen deles av dem om har protestert på sosiale medier, blant annet tidligere statsråder?

– Jeg lever i et parti som har et bål av vilje og et stort engasjement i verdisaker. De er på Facebook og gir uttrykk for sine meninger. Partiets styrende organer må ta beslutninger basert på mye informasjon og innspill fra medlemmene. Jeg er stolt av å være i et parti som har den type engasjement, sier han.

Støre mener at det som skjer av engasjement i Ap blir omtalt som «opprør» av opposisjonspartiene.

– Det tror jeg er uttrykk for at en mangler engasjement i egne rekker. De kjenner ikke igjen hva det vil si å ha et aktivt og pulserende partidemokrati, sier han.