Skal Norge hente hjem IS-krigere? De rødgrønne er i strid.

Ap er enig med Høyre om at vi ikke skal hente hjem IS-krigere. SV sier det er uforståelig.

Jonas Gahr Støre mener internasjonale avtaler må på plass for å løse dilemmaet om hvordan man skal forholde seg til IS-krigerne. Foto: Siri Øverland Eriksen

9. juli 2021 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

USAs utenriksminister Antony Blinken har bedt landets allierte om å hente hjem IS-krigere fra Syria. Han oppfordret land til å få dem hjem for å rehabilitere dem eller straffeforfølge dem om nødvendig.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har svart at Norge ikke er forpliktet til å hente IS-krigere eller barna deres hjem.

Men på rødgrønn side er det uenighet om dette.

– Et økende sikkerhetsproblem

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier i likhet med Søreide at det ikke er aktuelt å hente hjem noen fremmedkrigere, slik situasjonen er nå.

Støre erkjenner at IS-krigerne er et økende sikkerhetsproblem.

– I dag er det litt ute av syne, ute av sinn. Blinken har rett i å minne oss på at det ikke kommer til å vare.

Støre mener likevel det er best å ta fremmedkrigerne til retten der de er, heller enn i Norge. Han mener det er viktig å få på plass internasjonale avtaler for å løse problemet.

– Opprinnelig støttet vi tanken om at det bør være rettsoppgjør tett på der krigføringen skjer. Eller en internasjonal avtale om å kunne stille til ansvar de som har vært tilsluttet terrororganisasjoner. Og det mener vi fortsatt at vi må legge vekt på.

Han sier dette er en sak som må diskuteres særlig mellom europeiske land.

SV vil hente hjem IS-krigere

Kari Elisabeth Kaski fra SV skjønner ikke hvorfor Ap havner på den konklusjonen.

– Det er åpenbart at vi ser alvorlige krigsforbrytelser i Syria. Norge har et ansvar for å sikre at norske fremmedkrigere blir straffet og etterforsket, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Den eneste måten å sikre at fremmedkrigerne straffes og etterforskes, er at det skjer i Norge, mener SV.

– Vil dette bli en konflikt mellom Ap og SV i valgkampen?

– Vi har mange områder der vi har ulike syn. Dette vil være håndterbart i forhandlingene, sier hun.

SV har også tidligere tatt til orde for at fremmedkrigerne må straffeforfølges i Norge.

– Vi er bekymret for at så mange er i leirer der man fortsatt radikaliseres. Og vi har et humanitært ansvar for å få barna hjem, sier Kaski.

IS-krigere har skapt regjeringskaos tidligere

Aftenposten har tidligere gjort en kartlegging av norske fremmedkrigere tilknyttet IS. Den viser at det kan være fire personer med norsk statsborgerskap som er aktuelle for å hente hjem. To av disse skal ha begjært et ønske om å komme hjem til Norge.

Temaet om hjemhenting av personer som har vært tilknyttet IS, har skapt politisk kaos tidligere. I januar 2019 gikk Frp ut av regjering fordi det ble bestemt at en kvinne skulle bli hentet hjem til Norge fra Syria.

Kvinnen og barna hennes ble hentet hjem på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom. Senere ble kvinnen dømt til 3,5 års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Dommen er anket.

I mai ba nok en norsk kvinne om hjelp fra Utenriksdepartementet til å komme hjem fra Syria. Hun er venninne av kvinnen som nylig ble dømt til fengsel.