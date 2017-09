Blir hun Norges første kvinnelige utenriksminister?

Fredag formiddag kunngjorde statsminister Erna Solberg at utenriksminister Børge Brende har takket ja til toppjobben i World Economic Forum. Han vender tilbake til organisasjonen han var i før han ble utenriksminister.

Tilbudet kom denne uken. Dagens leder Klaus Schwab skal bli arbeidende styreleder.

Brende blir sittende i Utenriksdepartementets kontorer i Victoria terrasse frem til midten av oktober, men så bærer det til Sveits.

Nå er spekulasjonene i gang om hvem som vil overta den mektige posten i regjeringen. Blant Høyre-kilder på Stortinget nevnes Ine Marie Eriksen Søreides navn først.

– Ekstra gøy med kvinne fra Høyre

Men Brendes avgang kom som en overraskelse, så få har vært forberedt på denne endringen.

– Jeg er overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag, Oslo Høyre.

Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, vil heller ikke legge seg opp i hvem statsministeren velger som Brendes etterfølger.

– Men det er ingen tvil om at det hadde vært ekstra gøy om den første kvinnelige utenriksministeren kom fra Høyre, sier Bruflot til Aftenposten.

Hun legger til at det er mange gode kandidater av begge kjønn til utenriksministerjobben.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten.

Fakta: World Economic Forum En Genève-basert stiftelse. * Stiftet i 1971 av den tyske professoren Klaus Schwab, som fortsatt leder forumet. * Best kjent for de årlige møtene som holdes i Davos i januar. Politiske ledere, næringslivsledere, eksperter, samfunnstopper og journalister møtes for å diskutere globale utfordringer som økonomisk utvikling, konflikter og klimaendringer.

Søreide karakteriseres av partifeller som en svært dyktig politiker som virkelig kan utenrikspolitikk.

De mener hun har gjort solid jobb både som leder for utenrikskomiteen og som forsvarsminister. Og det trekkes frem at det ville være et positivt tilleggselement at hun i så fall vil bli Norges første utenriksminister.

Kildene Aftenposten har snakket med understreker at de ikke vet hvem som blir ny utenriksminister, og at dette ligger hos Erna Solberg.

Første kvinne?

En kvinne har aldri innehatt posisjonen som norsk utenriksminister. Ine Marie Eriksen Søreide (41) har vært leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité og de siste fire årene har hun vært forsvarsminister.

Dersom Siv Jensen fortsetters om finansminister og Søreide skulle bli utenriksminister, vil i så fall kvinner ha de tre mest prestisjefylte statsrådstaburettene i regjeringen.

Men en annen Høyre-kilde nevner Vidar Helgesen når en ny kabal skal legges. Og det at én går ut av regjeringen kan føre til at det blir flere omkalfatringer.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var tidligere Europa-minister og har også internasjonal erfaring. Han var også en tung statssekretær i UD da Jan Petersen var utenriksminister.

– Hvem vil overta?

– Det kommer jeg ikke til å svare på, svarte statsminister Erna Solberg på Aftenpostens spørsmål.

– Jeg har god tid til å bestemme meg, så dere står fritt til å spekulere. Men det er bare én som vet, og hun kommer ikke til å si noe, sa Solberg.

– Er det et mål for deg å utnevne den første kvinnelige utenriksminister?

– Det kan du spekulere om, men jeg kommer ikke til å kommentere noe som kan lede hen til hvem det blir, sa hun.

Brende vil sitte altså sitte i fire uker til. Men i løpet av disse fire ukene vil det også være diskusjoner om flere partier skal gå inn i regjeringen.