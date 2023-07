Bjørnar Moxnes er sykmeldt. Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte.

Det opplyser Rødts partisekretær Reidar Strisland til NRK.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sykmeldt. Vis mer

Enkelte i Rødt ba i helgen om et landsstyremøte for å diskutere tyverisaken. Like før klokken 18 i kveld ble det klart at et ekstraordinært landsstyremøte skal finne sted klokken 19.30.

Der skal landsstyret orienteres om at Bjørnar Moxnes er sykmeldt. Det bekrefter partisekretær Reidar Strisland i Rødt til NRK.

– Det har skjedd en ny ting i dag, og det er at Bjørnar Moxnes er blitt sykmeldt. Derfor har vi invitert landsstyret til et orienteringsmøte klokken 19:30 i kveld, hvor de skal få mer informasjon om sykmeldingen, sier Strisland til NRK.

Til Aftenposten sier pressesekretær i Rødt, Maren Njøs Kurdøl, at kveldens møte trolig vil finne sted digitalt.

Brilletyveriet

På fredag ble det kjent at Moxnes var blitt tatt for brilletyveri på Gardermoen. Rødt-lederen tok med seg et par solbriller fra en butikk uten å betale for dem.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Aftenposten i en e-post, fredag.

Han har endret forklaringen sin flere ganger. Fredag kveld la Moxnes ut en lengre beklagelse på sin egen Facebook-profil. Der skriver han at han fikk «panikk og ble redd».

Søndag ble nye opplysninger i saken kjent. Moxnes skal ha åpnet glidelåsen i lommen på jakken, puttet brillene i lommen og lukket glidelåsen igjen. Det opplyste en anonym kilde som kjenner hele hendelsesforløpet til Aftenposten. Avisen kjenner denne kildens identitet.

Bjørnar Moxnes kommenterte dette slik i en SMS til Aftenposten:

– Jeg tok med brillene ut av butikken uten å betale. Som tidligere sagt må jeg på et tidspunkt ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lommen. Detaljer om glidelåsen husker jeg ikke, men det kan sikkert stemme.

Som følge av Moxnes håndtering av brilletyveriet mente en lokallagsleder i Rødt at Moxnes burde tre av umiddelbart.