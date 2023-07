Bjørnar Moxnes fikk full tillit av landsstyret i Rødt. Men han fikk også kritikk.

- 31 av 37 representanter møtte til landsstyremøtet. Alle uttrykte full tillit til Bjørnar Moxnes. Det sa 1. nestleder Marie Sneve Martinussen da hun møtte pressen etter landsstyremøtet.

Rødts fungereende nestleder Marie Sneve Martinussen møtte pressen mandag kveld.

03.07.2023 18:18 Oppdatert 03.07.2023 21:12

Enkelte i Rødt ba i helgen om et landsstyremøte for å diskutere solbrilletyverisaken. Mandag ble de hørt. Da kalte Rødt kaller inn til et ekstraordinært landsstyremøte. Rett før møtet ble landsstyret orientert om at Bjørnar Moxnes er sykmeldt i to uker.

1. nestleder Marie Sneve Martinussen møtte pressen utenfor Stortinget etter møtet.

– På møtet fikk folk høre hverandre uttrykke den tilliten, det var fint for folk. Det ble også gitt konstruktiv tilbakemelding og kritikk, men alle landet på full tillit, sa hun.

På spørsmål om hvordan han har det nå, svarte hun:

- Jeg antar at han ikke har det så bra. Men jeg har ikke hatt så mye kontakt med ham nå i det siste.



- Dumt og dustete

Hun sa også at hun hadde opplevd at han de siste dagene ville legge alle kort på bordet og rydde opp etter seg.

Sneve Martinussen sa at det han har gjort, er dumt, dustete og dårlig håndtert, og at mange ga uttrykk for det på møtet.

– Han fikk velfortjent kritikk, sa hun. Men hun føler seg helt sikker på at Moxnes er tilbake som partileder etter 18. juli. Da er sykmeldingen over.

I mellomtiden fungerer Marie Sneve Martinussen som partileder.

På grunn av sykmeldingen er ikke Moxnes tilgjengelig for kommentar.

Brynjar Moxnes møtte pressen lørdag morgen.

Brilletyveriet

På fredag ble det kjent at Moxnes var blitt tatt for brilletyveri på Gardermoen tidligere i juni. Rødt-lederen tok med seg et par solbriller fra en butikk uten å betale for dem.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Aftenposten i en e-post, fredag.

Han har endret forklaringen sin flere ganger. Fredag kveld la Moxnes ut en lengre beklagelse på sin egen Facebook-profil. Der skriver han at han fikk «panikk og ble redd».

Søndag ble nye opplysninger i saken kjent. Moxnes skal ha åpnet glidelåsen i lommen på jakken, puttet brillene i lommen og lukket glidelåsen igjen. Det opplyste en anonym kilde som kjenner hele hendelsesforløpet til Aftenposten. Avisen kjenner denne kildens identitet.

Bjørnar Moxnes kommenterte dette slik i en SMS til Aftenposten:

– Jeg tok med brillene ut av butikken uten å betale. Som tidligere sagt må jeg på et tidspunkt ha tenkt at det var mine egne briller eller ikke tenkt i det hele tatt og lagt dem i lommen. Detaljer om glidelåsen husker jeg ikke, men det kan sikkert stemme.

Som følge av Moxnes håndtering av brilletyveriet mente en lokallagsleder i Rødt at Moxnes burde tre av umiddelbart. Men det landet landsstyremøtet altså ikke på.