De vant Oslo – dette lover de å gjøre de første 100 dagene

Slik vil Oslo først merke et nytt blått byråd: Her er Høyres 39 løfter for de 100 første dagene.

Høyre-toppene Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg har planen klar for hvordan de skal endre Oslo. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 12:26

Kortversjonen Etter åtte år med rødgrønt styre, har Høyre, Venstre, Frp og KrF vunnet valget i Oslo, med Eirik Lae Solberg som byrådslederkandidat fra Høyre. De første områdene partiet ønsker å fokusere på er skole og eldreomsorg.

Noen av de spesifikke planene inkluderer gradvis fjerning av eiendomsskatten på private boliger over en periode på fire år, gjenåpning for kommersielle private aktører i barnehager og sykehjem, og tillatelse til å bygge små leiligheter igjen i sentrumsbydeler.

Høyre planlegger også å øke fokus på lesing, skriving og regning i skolen, beholde eksamen og karakterer for orden og oppførsel samt eksisterende inntaksordninger for videregående skole. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Etter åtte rødgrønne år, blir Oslo igjen en borgerlig styrt by.

Høyre, Venstre, Frp og KrF kapret 31 mandater i årets valg, og Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg erklærte valgseier i natt.