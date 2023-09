Brevkrangelen mellom Ap og Høyre fortsetter: – Har styrt Oslo dårlig i mange år

Raymond Johansen krevde svar på hvordan Høyre-kuttet i eiendomsskatten skal finansieres. Fredag fikk han brev fra Høyres Eirik Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg på vei for å gi politisk rival Raymond Johansen et brev fredag ettermiddag. Vis mer

Kortversjonen Raymond Johansen krever svar på hvordan Høyres kutt i eiendomsskatt skal finansieres. Høyres Eirik Lae Solberg svarer at ekstrainntekter fra overskudd i Oslo kommune skal finansiere kuttet.

Solberg vil også effektivisere kommunedriften.

Høyre vil nedprioritere Aps satsing på gratis skolemat og bruke ressursene på en gratis fritidsaktivitet for barn fra lavinntektsfamilier. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

«Dette er ikke et kjærlighetsbrev», skrev Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et brev til Eirik Lae Solberg torsdag.

Johansen krevde oppklaringer fra Høyres toppkandidat i Oslo. Han ville ha svar på hvordan Høyre-kuttet i eiendomsskatten skal finansieres.

«De forslagene vi har sett til nå, er ikke i nærheten av å dekke skattekuttene du

har lovet», skrev Johansen.

Fredag ettermiddag leverte Solberg svaret sitt – også i brevform – til byrådssekretær Vegard Andersen, som tok imot brevet på vegne av Raymond Johansen.

– Sender regningen til familiene

I brevet gjentar Solberg Oslo Høyres budskap: At eiendomsskatten gjør det vanskeligere for folk i Oslo å få endene til å møtes.

«Kommunen bør ikke skattlegge folks hjem», skriver han og kommer med et regnestykke:

«En typisk familie med et hjem på 120 kvadratmeter i Oslo kan få en eiendomskatteregning på 15.000 kroner. Det er mer enn de bruker på mat og klær på en hel måned.»

Han slenger en oppfordring tilbake til Ap og byrådslederen: Hva mener Johansen at innbyggerne skal kutte for å finansiere hans valgløfter?

Til Aftenposten utdyper Solberg:

– De ender veldig raskt med å sende regningen til familiene. De forlanger at innbyggerne skal prioritere i stedet for at politikerne skal prioritere.

– Ja, dette er jo litt sånn god gammeldags valgkamp, sa Raymond Johansen da han skrev brevet han skulle sende til Høyre-topp Eirik Lae Solberg. Vis mer

Vil bruke overskudd

Eiendomsskatt på private boliger fører til rundt 1 milliard kroner i inntekt for kommunen. På Aftenpostens spørsmål om hvilke konkrete budsjettposter Høyre skal kutte i for å veie opp for dette, svarer Eirik Lae Solberg:

– De siste seks årene har Oslo kommune fått nesten 1 milliard mer i året å rutte med, altså i tillegg til eiendomsskatten. Det er mellom 5 og 6 milliarder kroner. Siden denne inntektsveksten etter alt å dømme vil fortsette i årene fremover også, mener jeg at noe av dette bør brukes til å ta bort eiendomsskatten. Det er vårt hovedgrep.

Solberg gjentar også et av Oslo Høyres hovedbudskap i årets valgkamp. De hevder de skal effektivisere driften av kommunen og slutte å sløse. Han påpeker at kommunen i dag bruker 700 millioner kroner mer på administrasjon, enn da Johansen tok over i 2015.

– Han har styrt Oslo dårlig gjennom mange år, sier Solberg.

Solbergs brev til Johansen. Det var byrådssekretær Vegard Andersen som tok imot. Vis mer

Overflødige kommunikasjonsrådgiver

Han trekker frem noen eksempler på potensielle kutt.

For eksempel synes han det ikke er særlig klokt at kommunen bruker over 120 millioner kroner i året på å ha et eget kommunalt programvareselskap. Oslo Origo er kommunens egen digitaliseringsetat.

Han mener også det har vært feil bruk av midler at kommunen har ansatt 66 nye kommunikasjonsrådgivere. Det koster over 60 millioner kroner i året, ifølge Solberg.

– Hva skjer med disse ansatte om dere får makt?

– Ingen kommer til å miste jobben. Alle som vil jobbe i kommunen, skal få gjøre det. Men vi kommer trolig ikke uten videre til å erstatte alle stillinger om noen slutter. Og det kan hende vi skal omplassere noen.

Solberg legger til at Høyre vil sette i gang et effektiviseringsprogram som skal lete etter bedre måter å løse kommunens oppgaver på. De vil også opprette en ny byrådsavdeling for kostnadskontroll, for å forsøke å forhindre at kommunale prosjekter blir dyrere enn antatt.

Vil ikke ha gratis skolemat

– Kan du peke på én satsing Ap har, som dere vil nedprioritere om dere kommer til makten?

– Ja, vi ønsker ikke å satse på gratis skolemat. Vi mener det er viktigere å bruke de pengene til å betale for at barn fra lavinntektsfamilier skal ha en gratis fritidsaktivitet. Det vil glede over 12.000 barn, sier Solberg.

Han legger til at familier med over 2 millioner i inntekt skal måtte betale for aktivitetsskolen (Aks). Gratis halvdagsplass på Aks har vært en av det rødgrønne byrådets store satsinger. Det har spart familiene det gjelder for inntil 24.500 kroner pr. år, pr. barn.

– De familiene som har en inntekt på over 2 millioner, kan betale selv. Og vi ønsker å bruke disse pengene til å sikre gratis kjernetid i barnehagen for aleneforsørgere og familier med lav inntekt.