Ekstremvær til tross: Også de unge bryr seg mindre om klima når de skal velge parti

En fersk undersøkelse viser hvilke saker norske velgere er mest opptatt av i årets valg. Det er ikke lenger klima og miljø. – Utrolig synd, sier Gina Gylver fra Natur og ungdom.

Gina Gylver mener klimakrisen er en akutt situasjon. Hun mener det er nedslående at saken ikke er viktigere for norske velgere. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 18:49

Ekstremvær har preget sommeren i Norge og Europa. Her hjemme herjet uværet Hans: Elver gikk over sine bredder, skred gjorde at folk måtte forlate hus og gård, og vannstanden truet bygder og by.

Men norske velgere tenker på andre saker enn klima og miljø i årets valg.