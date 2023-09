Skryter av Venstre-samarbeid, men tror ikke på blå enighet

MDG sier Høyre må ta store steg i grønn retning for at et samarbeid i Oslo skal kunne være mulig.

Sirin Stav (MDG) vil være barnas byråd. Men ikke hvis borgerlig side vinner valget. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 13:18

– Da må Høyre i så fall endre politikken sin. Det er såpass stor avstand når det kommer til veldig viktige saker for oss, sier MDGs toppkandidat i Oslo Sirin Stav til Aftenposten.

Hun går langt i å avvise at et borgerlig samarbeid i det hele tatt er mulig for det selverklært blokkuavhengige partiet i Oslo.

Det gjelder selv om valgresultatet skulle vise borgerlig flertall i hovedstaden, og den eneste muligheten for reell innflytelse er å samarbeide med Høyre og Venstre.

Aller helst vil de lokke Venstre over til rødgrønn side.

– Dere sier at plan A, B og C er et rødgrønt samarbeid. Hva er plan D?

– Det må vi ta stilling til etter valget i så fall.

Fakta Sirin Stav (35) Bydel: Sagene (Torshov) Sivilstatus: Kjæreste Utdanning: Samfunnsgeografi og byplanlegging Hobby: Danse Lindyhopp og løkkefotball Bil: Nei Innflytter eller innfødt: Innfødt, fra Kjelsås Vis mer

Lekeplasser

Gjennom høstens valgkamp intervjuer Aftenposten toppkandidatene fra de største partiene i Oslo.

De har alle fått i oppgave å velge seg et sted i hovedstaden som vil merke en forandring om deres parti får styre etter valget.

Aftenposten treffer Stav ved Kirsebærlunden lekeplass på Tøyen. Den rommer blant annet Norges lengste sklie og klatrestativ, alt bygget med naturmaterialer.

– Vår langsiktige ambisjon er at det skal være maks 250 meter til nærmeste lekeplass, sier Stav.

Tanken er å bygge byen på barnas premisser.

– En god by for barna er en god by for alle.

Sluttdato for cruisetrafikk

– Hva er MDGs tre viktigste saker dette valget?

– Det er 40 prosent billigere månedskort for alle, å legge til rette for mer natur- og byliv, ved å legge til rette for flere parker, badeplasser og lignende, og å gjøre Oslo til verdens beste by for gående og syklende.

– Har du en personlig hjertesak, utover de tre viktigste MDG-sakene?

– Ja, absolutt. Det er natur og dyrevern. Jeg gikk inn i politikken for å være et ombud for barna, dyr og naturen. Det handler om å kunne gi en stemme til de stemmeløse.

– Hvilke andre partier samarbeider du aller helst med i byråd, og er det noen du absolutt ikke kan samarbeide med?

– MDG går til valg på å fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og SV. Så inviterer vi gjerne partier som ønsker å støtte det rødgrønne byrådet. Det er utelukket for oss å samarbeide med Frp.

– Hva lover MDG å gjennomføre før jul, gitt at dere får makten i Oslo etter valget?

– En sluttdato for cruise-trafikk til Oslo og å sette i gang arbeidet med å transformere de områdene og gi dem tilbake til Oslo-folk, gjennom grønne områder og badeplasser.

– Hva irriterer deg mest i hverdagen i Oslo?

– Der er jeg så stereotypisk MDG-er at jeg må si bilene som opptar plass, støyer og forurenser på bekostning av barna og bylivet.

– Hva er den største tabben du har gjort i politikken?

– Jeg tror den største tabben var at jeg, som fersk politiker, møtte opp til en debatt som handlet om noe annet enn jeg trodde. Jeg kunne ingenting om temaet og endte med å bli grillet i 30 minutter.

– Hva er du mest stolt over å ha fått til i politikken?

– Jeg er veldig stolt over at vi har snudd opp ned på transporthierarkiet og endelig prioriterer fotgjengere, syklister og kollektivreisende.

– Hvilken politisk motstander vil du skryte av?

– Det er flere jeg kunne skrytt av, men Marit Vea i Oslo Venstre er en jeg samarbeider med i bystyret og som er veldig konstruktiv og hyggelig. Hun håper jeg å samarbeide mer med.

– Hva er ditt favorittserveringssted i Oslo?

– Jeg er veldig glad i å se solnedgangen fra Vippa. Det er en favoritt. Også er jeg svak for å gå skitur til Skjennungstua og spise bolle der.

– Hvilket fotballag holder du med?

– Jeg er gammel Skeid-jente, så svaret er vel det.

– Hvilken sang hadde du valgt for å oppsummere ditt politiske prosjekt?

– Blir det for teit å svare «Bicycle Race» av Queen? Haha.