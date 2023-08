Diakonhjemmet: Regjeringen og Oslo svikter ideelle velferdsaktører

Diakonhjemmet går med underskudd i hjemmehjelpen. Nå vurderer stiftelsen å trekke seg ut av Oslo, fordi de mener Ap og Sp ikke følger opp løftene sine.

Publisert: 17.08.2023 20:19

– Dagens avtale frem til april 2024 er ikke økonomisk bærekraftig. Vi taper penger hver dag på å yte en tjeneste på vegne av kommunen, sier Ingunn Moser.

Hun er direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet og styreleder i datterselskapet Diakonhjemmet omsorg, som tilbyr hjemmehjelp til 1.200 personer i Oslo.

De drifter også fire sykehjem.

Moser er også styreleder i Virke Ideell og Frivillighet som organiserer alle de store ideelle aktørene i velferdssektoren. De har lang erfaring i å bygge opp seriøse tilbud i eldreomsorgen.

Nå har Oslo utlyst ny kontrakt på tre år fra 1. april 2024. Fristen er 18. september. Men styret i Diakonhjemmet Omsorg teller på knappene om de skal trekke seg fra samarbeidet med Oslo. Avgjørelsen tas i et styremøte i slutten av august.

– Det er ikke mulig å oppnå balanse eller bærekraft med kravene og betingelser i dagens kontrakt. Særlig når vi har hatt en helt ekstraordinær situasjon over flere år med pandemi, energikrisen og lønns- og prisvekst.

– Vi taper penger og kommer til å gjøre det hver dag frem til april 2024. Det har vi med i bagasjen når vi skal vurdere om vi skal være med i neste anbud, sier Moser.

Hett politisk tema

Spørsmålet om ideelle og kommersielle aktørers rolle i velferd og omsorg er et brennhett politisk tema. Hurdalsplattformen er full av løfter til ideell sektor. Her heter det at regjeringen skal:

Kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden» og «prioritere å prioritere ideelle tjenesteytere.

Videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. I

Ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift.

Senest i helgen sa statsminister Jonas Gahr Støre at hovedskillet mellom Høyre og regjeringen er «synet på hva som er fellesskapets ansvar».

– Vi ønsker at ideelle private aktører og kommunen kan jobbe godt sammen. Men vi sier nei til å sette ut eldreomsorg på anbud der store kommersielle kjeder kommer inn, vinner anbud, stykker opp eldreomsorgen og kan hente ut store overskudd fra det som er fellesskapets investering, sa han.

Gjentatte ganger har han, allerede i valgkampen, snakket om behovet for et godt samarbeid mellom kommunen og ideelle aktører.

Diakonhjemmet mener at Oslo kommune ikke følger opp regjeringens løfter. Og at det er et stort gap mellom nasjonal politikk og praktisering på kommunalt nivå.

Resultatet er at ideelle aktører står igjen som tapere, ifølge Moser.

Det kom for alvor til syne i mai. Velferdstjenestene skulle opprettholdes på samme nivå. Derfor bevilget regjeringen ekstra midler til kommunene for å kompensere for økt pris- og lønnsvekst.

– Oslo prioriterte egne

Men Oslo kommune prioriterte ifølge Diakonhjemmet bare seg selv med nye stillinger, kompetanseløft og midler til IT, da kostnadsveksten skulle kompenseres for.

De ideelle aktørene fikk ingen ekstra midler, selv om alt er blitt like mye dyrere for dem.

Overfor de ideelle partnerne holder kommunen seg til avtalen tilbake fra 2020.

Diakonhjemmet «beklager sterkt» at byrådet ikke avsetter en del av revidert budsjett til private og ideelle aktører.

– Vi har kontrakter og de kan ikke reforhandles, får vi høre. Det er meget utfordrende å bære månedlige økonomiske tap frem til april 2024, sier Moser.

– Går konkurs uten likviditet

De ideelle ber om å bli behandlet som likeverdige partnere. Slik regjeringen har signalisert gang på gang at den ønsker.

– Vi må utvikle oss sammen med kommunen. Oslo og andre kommuner sier at de er for ideelle og vil fortsette det gode samarbeidet.

– Vi skal ikke ha utbytte. Men vi må ha en viss margin til å tåle risiko. Vi går konkurs vi hvis vi ikke har likviditet, sier Moser.

– God erfaring med ideelle

Hvis Diakonhjemmet trekker seg ut advarer Moser om at brukerne vil gå glipp av seriøse aktører som bruker all sin tid, kapasitet og kompetanse til beste for innbyggere.

– Da må kommunen overta 1200 brukere. Det er et paradoks når vi vet at kommunen allerede har utfordringer med kapasitet i hjemmetjenestene, slutter Moser.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund, sier at «vi vil gjerne ha ideelle tilbydere av velferdstjenester, og vi har god erfaring med dem».

– Hvorfor får ikke ideelle samme kompensasjon som kommunen gir egen etat?

– Oslo kommunes kontrakt med private aktører er utformet slik at leverandørene blir kompensert en gang i året. De blir kompensert for forventet lønns- og prisvekst i forkant og reell lønns- og prisvekst i etterkant.

– Fram til 2020 var ikke dette et stort problem fordi lønns- og prisveksten var relativt stabil. Fra 2020 og frem til i år, har dette imidlertid variert veldig og da kan det gi utslag sånn som nå, skriver hun i en e-post.

Oslo har ifølge byråden ved flere anledninger brukt skjønn som har kommet i de private tilbydernes favør.

– Jeg er overrasket over at Diakonhjemmet er usikre på om de ønsker å levere et tilbud i år. Velferdsetaten har lagt opp til en avtale for de tre neste årene som totalt sett vil være mye mer økonomisk bærekraftig for leverandørene. Dette er blant annet på bakgrunn av innspill fra Diakonhjemmet selv, sier byråden.

Hun lover at ingen brukere vil miste tilbudet sitt.

– Oslo kommune vil alltid være ansvarlig for å gi forsvarlige tjenester til innbyggere som trenger det. Også i de tilfeller hvor private aktører faller fra, skriver hun.

Etter at Aftenposten på nytt spør om Diakonhjemmet vil bli kompensert for alle kostnadsøkninger, slik den kommunale hjemmetjenesten er kompensert, svarer byråden:

– Den ekstrabevilgningen som den kommunale hjemmetjenesten ble tildelt med virkning fra og med 1. mai 2023, vil bli kompensert på tilsvarende måte for de private leverandørene av hjemmetjenester fra og med 1 januar 2024.