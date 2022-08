Tyskland: Klarer å takle stans i russiske gassleveranser

Russiske gassleveranser gjennom rørledningen Nord Stream 1 ble onsdag midlertidig stanset. Tyskland sier gasslagrene fylles raskere enn ventet.

Russlands president Vladimir Putin bruker gassleveransene som politisk våpen, mener Frankrike.

31 minutter siden

Russiske gassleveranser gjennom rørledningen Nord Stream 1 stanset helt onsdag. Etter planen skal rørledningen være stengt i tre dager.

Ifølge det statlige russiske energiselskapet Gazprom stenges rørledningen for vedlikeholdsarbeid. Stengingen var varslet i forkant, og onsdag morgen bekrefter både den tyske operatøren Entsog og Gazprom at leveransene har stoppet.

– Leveransen gjennom Nord Stream har stanset helt ettersom vedlikeholdsarbeidet i en gasskompressor startet i dag, skriver Gazprom onsdag.

Rørledningen åpnet i 2011 og kan på det meste sende 170 millioner kubikkmeter gass daglig fra Russland til Tyskland. Ledningen ble også stengt 10 dager i juli for reparasjoner.

Gazprom: Vedlikehold

Selskapet sa tidligere i august at det er nødvendig å gjennomføre vedlikehold etter hver 1000 timers drift. Når vedlikeholdet er ferdig, blir leveransene av 33 millioner kubikkmeter gass pr. dag gjenopptatt, ifølge Gazprom.

Presidenten i det tyske Statnett sier at landet vil klare å håndtere situasjonen hvis leveransene gjenopptas i løpet av de neste dagene.

– Jeg antar at vi klarer å takle dette, sier Klaus Mueller til Reuters.

– Jeg stoler på at Russland vil vende tilbake til å levere 20 prosent av kapasiteten på lørdag. Men ingen vet sikkert, legger han til.

Europeiske ledere frykter at Russland kan forlenge stansen i et forsøk på å presse opp prisene. Den dramatiske prisøkningen kan føre til en økonomisk krise for husholdningene gjennom vinteren.

Lagrene fylles

Tirsdag anklaget den franske energiministeren Agnes Pannier-Runacher for å «bruke gassen som et krigsvåpen». Uttalelsene kom etter at Gazprom sa at den ville stanse forsyningen av gass til det franske energiselskapet Engie.

President Vladimir Putin's talsperson har avvist anklagene og hevder at de vestlige sanksjonene har forårsaket leveringsstansen ved å skade russisk infrastruktur.

Tirsdag sa den tyske statsministeren, Olaf Scholz, imidlertid at Tyskland er langt bedre egnet til å håndtere energikrisen ettersom gasslagrene har fylt seg opp raskere enn ventet.

Også i andre land i Europa har lagrene begynt å fylle seg opp. Søndag var den samlede fyllingsgraden i EU på 79,9 prosent, ifølge BBC.