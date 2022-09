Jernbane-krangelen til topps i LO og Ap

LO, SV og Rødt mener at regjeringen bryter Hurdals-plattformen. Mandag møtes statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen i et forsøk på å løse tog-krangelen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre i lykkeligere stunder under LO-kongressen i vår.

Mandag klokken 09.00 møter statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i den myteomspunne samarbeidskomiteen. Det er bak lukkede dører i denne komiteen at LO- og Ap-ledelsen tradisjonelt løser politiske konflikter.

Møtet står ikke oppført i statsministerens kalender. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, er også innkalt. Det er første gang hun deltar i komiteen.

– Vi holder oss til Hurdals-plattformen. Det bør regjeringen også gjøre. Det er beskjeden Jane B. Sæthre vil gi regjeringen.

Bakgrunnen er at Jernbanedirektoratet nylig bestemte at Flytoget er «foretrukken avtalepartner for Østlandet 2». Det betyr at Vy kan miste ansvaret for hele persontrafikken i Oslo-regionen.

Vy er blinket ut som forhandlingspartner for den mer begrensende regionen kalt Østlandet 1.

Utmeldelser av Ap

Vedtaket har utløst raseri og utmeldelser av Ap-medlemmer med bakgrunn i jernbanesektoren.

Jernbaneforbundet med 7000 medlemmer mener Støre-regjeringen løper fra løftene fra valgkampen.

Togtrafikken på Østlandet er delt inn i to pakker. Hittil har Vy, som eies av Samferdselsdepartementet, hatt ansvaret for alle lokal- og Intercity-tog som går her.

Nå kan Flytoget, som eies av Næringsdepartementet, få ansvaret for halvparten. Jernbanedirektoratet bestemte nylig at Flytoget er «foretrukken avtalepartner for Østlandet 2». Vy er blinket ut som forhandlingspartner for Østlandet 1.

Resultatet er at det nå kan bli to togselskaper som drifter den suverent største og mest kompliserte persontogtrafikken i Norge.

– I valgkampen kjempet vi for å bytte ut Solberg-regjeringen. Ap lovet både før og etter Hurdal å stanse oppsplittingen. Dette bryter ned tilliten, mener Sæthre.

Ifølge Sæthre er det omstridte vedtaket «en gavepakke til en eventuell ny borgerlig regjering som vil videreføre oppsplitting og konkurranseutsettes jernbanen».

– Vi skal samle, ikke splitte. Norges jernbane fortjener koordinering. Det er for lite infrastruktur og for få folk til å dra ut av effekten. Den beste hjelpen vi kan få, er at folk står frem og sier fra hva slags jernbane de forventer, sier Sæthre.

Resten av LO-familien, SV og Rødt gjør akkurat det.

Statsråden: Stanset konkurransen

Samferdselsminister Nygård mener at de har stanset konkurranseutsettingen innenfor jernbanen.

– Det var noe av det første vi gjorde. Direkte tildeling er motsatsen til konkurranse. Vi har to statlige norske togselskaper og ønsker å få det beste ut av dem, sier han.

Statsråden sier at det ikke er tatt noen beslutning utover at Vy og Flytoget er valgt ut som «foretrukket samtalepartner».

SVs talsperson i transportkomiteen, Mona Fagerås, sier at regjeringen i praksis foreslår å splitte opp jernbanen på Østlandet. SV vil også slå sammen Vy og Flytoget.

– I dag er det et stort kapasitetsproblem. Flytoget kjører nesten tomme tog fordi plassene er forbeholdt flypassasjerer. Vy kjører stappfulle tog på samme strekning. En sammenslåing ville gitt masse økt kapasitet uten mer buss for tog, sier hun.

Ny farge på uniformen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det akkurat nå finnes en unik mulighet til å samle norsk jernbane til ett selskap igjen.

– Handlingsrommet i EØS-avtalen blir lukket om 15 måneder. Da trer EUs krav om anbud i kraft. Nå har statsråden sjansen til å samle Vy og Flytoget og gi dem ansvar for all passasjertransport på jernbanen i 10 år, sier han.

At to togselskaper – eid av hvert sitt departement – skal kjøre i konkurranse med hverandre på samme strekning, ligger utenfor Rødt-lederens fatteevne.

– Det blir ikke «et bedre tilbud av at tog og uniformer skifter farge», mener han.

– Da mister du stordriftsfordelene. Muligheten til å sette inn mannskap og tog på tvers. Og å planlegge for et best mulig buss-for-tog tilbud når det er arbeid på sporet.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor Nygård og regjeringen vil videreføre upopulær Høyre-politikk, slutter Moxnes.