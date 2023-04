22 norske borgere hentet ut fra Sudan med norsk militærfly tidlig onsdag morgen

22 norske borgere ble onsdag evakuert ut av Sudan på et norsk militært transportfly. Rundt 60 norske borgere har til nå fått bistand til å reise ut av det konfliktrammede landet.

De norske borgerne ble evakurt med et militært transportfly av typen C-130J Hercules.

26.04.2023 11:40 Oppdatert 26.04.2023 12:33

Saken oppdateres

På flyplassen i Khartoum fikk de norske borgerne støtte fra personell fra Utenriksdepartementet (UD), skriver departementet i en e-post til Aftenposten. En likelydende e-post er sendt til NTB, som meldte om uttransporteringen først.

– Det er fremdeles rundt 90 personer med norsk tilknytning som vi vet om som er igjen i Sudan, men tallet endrer seg, skriver Utenriksdepartementet.

Den andre flyvningen ut av Khartoum

Flyet var et militært fly som tilhører Forsvaret. Om bord var det personell fra både Forsvaret og UD, opplyser UDs kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad til Aftenposten.

Dette var det andre norske flyet som bidrar i evakueringen av norske borgere fra Sudan. Den første flyvningen gikk tidligere denne uken.

Røyk stiger opp i Khartoum lørdag.

UD henviser til Forsvaret for informasjon om hvor flyet lander.

Talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jonny Karlsen, sier til Aftenposten at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere detaljer rundt evakueringen, utover at nordmennene ble evakuert i et av forsvarets Hercules-fly. De vil ikke svare på hvor flyet landet.

Norske borgere i Sudan oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

– De som registrerer seg, får daglige oppdateringer, sier Simenstad.

Prosessen med å evakuere norske borgere fra Sudan er del av et internasjonalt samarbeid. UD jobber fortsatt med å avklare evakueringen fremover.

– Det jobbes fortsatt med å kartlegge utreisemuligheter, sier Simenstad.

Klarer ikke hjelpe alle

Flyet forlot den militære flyplassen Wadi Seidna i Nord-Khartoum.

På grunn av sikkerhetssituasjonen kan ikke alle ta seg til flyplassen, skriver UD i e-posten:

– Det er et svært komplekst arbeid, både logistisk og sikkerhetsmessig. Vi kan derfor ikke gå inn i alle detaljer.

– Vi kan dessverre ikke til å hjelpe alle som ønsker å forlate Sudan, skriver de videre.

Flere hundre mennesker er drept etter at det brøt ut kamper i Sudan 15. april. I hovedstaden Khartoum og andre deler av Sudan har det vært intense kamper mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

Ambassaden i Khartoum er midlertidig stengt som følge av kampene, og de ansatte ved ambassaden er evakuert.