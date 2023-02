Slik vil Giske utfordre Støre om strøm på landsmøtet: – Vi er veldig utålmodige

TRONDHEIM (Aftenposten): Onsdag kveld holder Nidaros sosialdemokratiske forum årsmøte. Leder Trond Giske mener regjeringen må utfordre EU i større grad enn i dag, hvis det er det som må til for å få ned strømprisene.

Trond Giske under et medlemsmøte i Nidaros i fjor høst.

01.02.2023 17:46 Oppdatert 01.02.2023 18:04

Saken oppdateres

Laget har på kort tid blitt det klart største i Arbeiderpartiet og har nå over 3000 medlemmer. Den avgåtte nestlederen i Arbeiderpartiet har dermed fortsatt sterk innflytelse i partiet.

Det har spesielt vært knyttet spenning til lagets uttalelse om strømpolitikk.

Trond Giske sier til Aftenposten at planen er at hovedpunktene i resolusjonen som vedtas i kveld, skal fremmes på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

– Og der blir det vedtatt?

– Jeg tror jo det.

Skjer det, vil det legges et sterkt press på statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.

Nidaros vil:

Ha politisk regulering av handelen gjennom utenlandskablene

Lavere strømpris i Norge enn i resten av Europa

Gjøre en ny vurdering av elektrifisering av sokkelen gjennom strøm fra land.

At Norge utfordrer EU mye tydeligere på handelen gjennom kablene

Vil ikke ha tyske priser i Norge

Nidaros slår fast at strømpriskrisen er like alvorlig i dag som for ett år siden. Smitte gjennom kablene fra Europa til Norge får mye av skylden.

«Dermed blir tyske priser avgjørende også for prisen her hjemme», heter det i uttalelsen.

Laget mener at Norge bør ta «initiativ til forhandlinger med EU og Storbritannia for å sikre nødvendig nasjonal styring».

Å utfordre EU enda tydeligere er ett av hovedbudskapene fra Giske.

– Vi må stille spørsmålet: Vil vi at Norge skal ha et lavere prisnivå på strøm enn Europa? Hvis vi vil det, så kan vi ikke være en fullintegrert del i et europeisk kraftmarked. Det blir like illusorisk som å sette hageslangen i Trondheimsfjorden og tro at du får en annen vannstand enn Atlanterhavet. Det får du ikke, sier Giske.

– Du mener at EØS-avtalen bør utfordres mye tydeligere enn i dag?

– Hvis det er nødvendig, så må man det. Da EØS-avtalen ble inngått i 1991, så hadde vi overhodet ikke den kapasiteten på kablene som i dag. Det var ikke et like aktuelt tema. Det er mulig å snakke med samarbeidspartnerne. Vi kan ikke ha det sånn at norske priser blir satt i Tyskland.

Vi må ha handling

Regjeringen skal nå sette ned et utvalg som skal se på hvordan strømprisen settes og mulige forbedringer.

– Utredninger er bra, men det må også handling til. Vi er utålmodige, sier Giske.

Regjeringen bør på nytt se på om det er lurt å elektrifisere sokkelen, mener han.

Nidaros roser regjeringen for strømstøtten og tiltaket med fastpriser til næringslivet. De slår likevel fast at tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Det må være et mål at Norge har lavere strømpriser enn Europa.

Et spark til helseministeren?

I tillegg til strøm kommer Nidaros med uttalelser om blant annet eldreomsorg og bekjempelse av fattigdom. Dette er sammen med strøm de viktigste sakene, sier Giske.

I en uttalelse om valget sier Nidaros at meningsmålingene den siste tiden gir Ap « viktige signaler, signaler som må lyttes til og ikke ignoreres».

Eldreomsorg blir lagets hovedsak i valgkampen.

I uttalelsen står det at eldres trygghet ikke skal privatiseres, «hverken til kommersielle aktører eller at hver enkelt må ta ansvaret for sin egen trygghet».

Det siste kan tolkes som kritikk av helseminister Ingvild Kjerkol. Hun uttalte nylig til NRK at hver enkelt av oss må gjøre mer for å forberede egen alderdom.

Nidaros skriver at de er «glade for at forslaget om å kutte statstilskuddet til heldøgns omsorg ble stanset». Forslaget det vises til kom fra regjeringen ledet av Jonas Gahr Støre. Det var SV som fikk gjennomslag for Nidaros sitt standpunkt i forhandlinger med regjeringen.

Problematiserer «arbeidslinjen»

En av de mest offensive uttalelsene er kanskje at Nidaros slår fast at «det er fullt mulig å skape et Norge uten fattigdom». De skriver også at ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom.

Begrepet fattigdom defineres ikke noe nærmere. Ifølge SSB levde rundt 560.000 nordmenn i lavinntekt lavinntekt SSB definerer lavinntekt som en inntekt som tilsvarer 60 prosent eller mindre av medianinntekten etter skatt per forbruksenhet i befolkningen. For en enslig person vil lavinntektsgrensen tilsvare 251.600 kroner i 2021.i 2021. Andelen barn som vokser opp i familier med lavinntekt var på 11,3 prosent.

Begrepet «arbeidslinjen» er blitt diskutert den siste tiden, og blir det også her.

Nidaros ønsker gode lønns- og arbeidsvilkår, «men er skeptisk til en politikk som i realiteten kan innebære økte belastninger for dem som allerede er rammet».

De skriver at «en del av arbeidslinjen har vært at man ikke skal komme bedre økonomisk ut av å leve på trygd enn å være i arbeid». Dette problematiseres.

Hvis de laveste lønningene ligger nær fattigdomsgrensen, «sier det seg selv at mange trygdede blir sendt ut i fattigdom».

De laveste lønnene må derfor økes, og kutt i trygden kan ikke være løsningen.