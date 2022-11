LO-topp om mulig Giske-comeback.- I Ap velger medlemmene sine tillitsvalgte.

Mens Ap stuper i oppslutning, opplever Trond Giskes lokallag Nidaros eventyrlig vekst og kontrollerer allerede Trondheim Ap. Spørsmålet om Giske vil og eventuelt kan gjøre comeback, vekker debatt.

Fellesforbundets Jørn Eggum er en av de tre mektigste i LO og har stor innflytelse i Aps sentralstyre.

Det siste året har oppslutningen om Ap stupt uten sidestykke i norsk politisk historie:

Ap har mistet 250.000 velgere. Oppslutningen har falt fra valgresultatet på 26,3 til en foreløpig bunnotering på 15,4 prosent i Vårt Lands novembermåling som kom tirsdag.

I Ap-bastionen Trondheim får Ap 21,5 prosent i Norstats måling for Adresseavisen og NRK. Forrige bunnotering kom i 1995 med 24,5 prosent.

Samtidig har Trond Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum vokst kraftig: Fra 16 medlemmer i desember i fjor da Giske ble valgt til leder, til over 2000 medlemmer i dag.

800 nye meldte seg inn bare i forrige uke.

Medlemmer gir stemmer og makt: Trøndelag Ap har i dag 6600 betalende medlemmer. 3000 er fra Trondheim Ap. Og 2000 av dem igjen er fra Nidaros. Det betyr at Nidaros kontrollerer Trondheim Ap.

Fortsetter veksten, er det bare et tidsspørsmål før Nidaros og Trondheim Ap har rent flertall i fylkespartiet.

Det har ført til en debatt om Aps vedtekter må endres for å hindre at medlemmer fra andre steder i landet får makt i Trøndelag og i Oslo Ap som også har flere lag som Homonettverket med medlemmer fra andre kommuner.

Comeback i 2025?

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om Giske satser på et rikspolitisk comeback ved stortingsvalget i 2025.

Tidligere var Giskes maktbase foruten Trøndelag Youngstorget, hvor AUF, LO og Ap sentralt har adresse. I dag har han en miks av innbitte fiender og tilbakeholdne allierte på Youngstorget. AUFs leder Astrid Hoem angrep nylig Giske direkte i NRKs Debatten.

– Ønsker alle velkommen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum sitter alle i Aps sentralstyre. Aftenposten har spurt dem:

– Ser du for deg at Trond Giske kan komme tilbake i sentrale verv i Ap?

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at han «er glad for at folk melder seg inn i Arbeiderpartiet og vil bidra til å utvikle organisasjonen og politikken».

– Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen, sier Eggum. Han ønsker ikke «å bidra i en offentlig diskusjon om Trond Giske». Men han åpner for at medlemmene kan gi Giske et comeback:

– Jeg konstaterer at han er valgt av medlemmene i sitt lokallag, og i Ap er det medlemmene som velger sine tillitsvalgte, sier Eggum.

Mette Nord vil ikke uttale seg om Giske og fremtiden.

– Ønsker Giske tilbake

Nestleder i Nidaros, Anita Børstad, sier at styret ikke «har tenkt så langt ennå» når en ny rikspolitisk karriere for Giske bringes på bane. Selv er hun positiv.

– Jeg hadde syntes det var veldig artig om Trond kom tilbake i politikken. Men det må være opp til ham. Vi har ikke diskutert om det er et alternativ for ham. Vi er nok mange som gjerne hadde sett at han hadde kommet tilbake.

– Tror du Trond Giske klarer å komme tilbake hvis han ønsker?

– Hvem vet, sier hun, og legger til:

– Det er synd at Ap ikke klarer å legge ting bak seg og fremdeles lager konflikt av slike ting. Personangrep hele tiden ødelegger partiet innenfra. I stedet for å samle oss om det vi bør samle oss om, politikken, sier hun.

Nidaros består ifølge Børstad heller ikke bare av «gamle gubber av begge kjønn» :

– Vi har ikke så mange, men noen ungdommer. Min datter er en av dem som gikk ut av AUF i sin tid og valgte å bli med i moderpartiet. Hun var ikke enig i alt AUF gjorde og sa. Hun er medlem i Nidaros, sier Børstad.

AUF i Trøndelag var i 2020 sterkt medvirkende til at Giske trakk seg som kandidat til å ny fylkesleder etter #metoo-bråk.

Trond Giske kjørte Trøndelag rundt i valgkampen med sin røde campingvogn.

«Trivelig og interessant»

Onsdag kveld holder Giskes omstridte lokallag medlemsmøte i Folkets Hus i Trondheim.

Tidligere har laget gått ut mot alt fra kutt i dagpenger og bistand, til sikring av en pensjon som ikke spises opp av prisstigning, og nasjonal styring av strømmarkedet. Alt biter i det «sosialdemokratiske kartet» slik Nidaros definerer det.

Heller ikke denne gang står lokale reguleringssaker på dagsordenen. Temaet er «En god eldrepolitikk».

I innkallingen skriver Giske at «Den såkalte eldrebølgen er et enormt gode, ikke et problem».

I panelet stiller lokale tungvektere som Aps ordførerkandidat Emil Raaen, leder i helse- og eldrekomiteen Sissel Trønsdal og Sigurd Sigurd Ingvaldsen, seniorkandidat for Trondheim Ap.

Og «som vanlig på Nidaros-arrangementene blir det vafler og kaffe, under Nidaros’ motto om at det vi gjør skal være trivelig og interessant», står det i innkallingen.