Fredag kveld avholdt NRK valgkampens aller siste partilederdebatt.

Siste del av debatten handlet om hvilken regjering Norge får etter valget mandag og hvilke partier som kan samarbeide med hverandre.

Etter at debatten er slutt sent fredag kveld, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at hun oppfatter at det er kommet nyttige avklaringer om samarbeid i innspurten av valgkampen.

– Jeg synes KrF har sagt tydelig at selv om de kanskje ser for seg en annen type samarbeid, så er deres primære retning å samarbeide med en regjering ledet av meg, sier Solberg.

Hareide utelukker ny samarbeidsavtale

– Tror du dette er klargjørende for velgerne?

– Ja, jeg tror i alle fall folk oppfatter at de vet hvor KrF står. Det er mange som har spekulert på om KrF skal samarbeide med Arbeiderpartiet, men det har de nå avklart at de ikke skal, sier statsministeren.

KrF-leder Knut Arild Hareide slår etter debatten fredag kveld kategorisk fast at det ikke er aktuelt for KrF å fortsette å ha en samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen dersom det blir borgerlig flertall og dagens regjering blir sittende.

– Vi vil ikke være et støtteparti, vi kommer ikke til å ha en samarbeidsavtale. Selvfølgelig vil vi være konstruktive, men det vil være tilbake til den parlamentariske situasjonen som var gjennomgangsmelodien på 80- og 90-tallet i Norge, sier Hareide.

Solberg vil ha samtaler etter valget

– Hva tenker du om utsiktene til å regjere videre uten en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, Solberg?

– Jeg tror vi skal greie det og. Men det er mange måter å samarbeide om noen kjernesaker på.

– Er det aktuelt å forhandle seg frem til enighet om noen viktige punkter, for eksempel?

– Man kan ha punkter. Det viktigste er at vi skal sette oss ned og snakke sammen. Jeg tenker vi greier å finne gode løsninger. Det vil være i deres interesse også.

– KrF verner også Siv Jensen

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfatter at KrF har kommet med avklaringer som er nyttige for velgerne i innspurten av valgkampen, selv om han hadde ønsket seg en annen konklusjon fra Hareide.

– KrF har ført en valgkamp som i hvert fall jeg har oppfattet som en veldig klar advarsel mot ytterpartiet Fremskrittspartiet i regjering. Så har han i innspurten sagt at han likevel kan leve med Frp i regjering, og ikke vil ta grep for å endre på det, sier Støre.

– Det er en avklaring som setter KrF på omtrent samme nivå som Venstre. Selv om han har sagt han vil gå i opposisjon på Stortinget, så verner han Erna Solberg – og da verner han også Siv Jensen. For meg er det en nyttig avklaring, sier Støre.

– Er du skuffet over KrF?

– Jeg tar det til etterretning.