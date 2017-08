Årets stortingsvalg ligger an til å bli et av de mest spennende på lenge. Aftenpostens ferske meningsmåling viser nå knappest mulig flertall til borgerlig side. I andre målinger har Ap-leder Jonas Gahr Støre fortsatt flertallet på sin side.

Målingene viser også at hele fem av partiene vaker rundt sperregrensen på 4 %. Hvilke partier som til slutt havner over og under sperregrensen, kan ha stor betydning for hvem som får danne regjering. Hvorfor det? Se videoen som forklarer sperregrensen på to minutter.