Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha dansk modell for samarbeid etter valget

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fortsatt klokkertro på at han kan få til en samarbeidsavtale med en rødgrønn regjering, selv om Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vender det døve øret til.

I januar i år vedtok Rødts sentralstyre at partiet vil ha en samarbeidsavtale med en eventuell ny rødgrønn regjering etter valget. Både Ap og Sp har avvist Rødts ønske. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes har slett ikke gitt opp tanken. Foto: Berit Roald / NTB

8 minutter siden

– Bare vent til etter valget, sier Bjørnar Moxnes og peker til Danmark.

Der leder Aps søsterparti Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen en mindretallsregjering – med en samarbeidsavtale med det danske «Rødt», Enhedslisten.

– Også Mette Frederiksen sa tvert nei til en samarbeidsavtale helt frem til valget. Dagen etter snudde hun. Det tror jeg kan skje her også – dersom Støre og Ap ser at de trenger oss.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har styrt Danmark siden valget i 2019. Partiet har inngått en samarbeidsavtale – «et «forståelsespapir» – med Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti som sikrer flertall i Folketinget.

Fakta Rødt-landsmøte denne uken Rødt avvikler sitt landsmøte fra torsdag til søndag. Partiet ble stiftet i 2007 og fikk da en oppslutning på 1,9 prosent i 2009 Ved stortingsvalget i 2017 kom Rødt inn på Stortinget for første gang, med 2,4 prosent oppslutning. Partiet har i denne perioden én stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes. I 2019 fikk Rødt noterte en oppslutning på 3,8 prosent i kommunevalget. Partiet har tredoblet antall medlemmer fra 2017, fra ca. 3000 til 10500 i dag. Landsmøtet skal vedta nytt arbeidsprogram. Vis mer

Forventer ingen drahjelp

På tross av Vedums og Støres kalde skulder har Moxnes derfor fortsatt tro på en samarbeidsavtale med en ny rødgrønn regjering – gitt noen forutsetninger.

– Ja, absolutt, hvis vi kommer over sperregrensen i september, og de trenger oss for å få et flertall. Det er slett ikke et usannsynlig scenario, sier Moxnes.

– Og selv uten et slikt scenario vil en ny regjering ha valget mellom å finne sammen med Rødt og venstresiden i viktige saker, eller forholde seg til oss som et opposisjonsparti.

– Men jeg hører en Vedum som sier kategorisk nei, mens Støre kun vil snakke med dere. Hva hører du?

– Jeg hører at plan A er å si nei. Og det kan jeg forstå. Så det tar jeg med lave skuldre. Vi får ingen drahjelp fra Ap og Sp ved at de åpner opp for oss før valget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Men «what's in it for Støre»? Hvorfor skal han gå med på å binde seg til Rødt?

– Det første vi må gjøre er å sørge for at Rødt blir så sterke at han ikke kommer utenom oss, sier Moxnes.

Han viser til at det har vært rødgrønt flertall på et snitt av målingene helt siden mars 2018. Rødt har vært over sperregrensen for utjevningsmandater siste 26 måneder, med unntak av to. Av og til er Rødt på vippen.

– Men dernest: Hvis han virkelig ønsker en ny retning for landet, så kan han ikke lage suppe i sentrum og ha en slalåmregjering. Det er sikkert fullt mulig å lede landet slik, men da blir det ikke noen ny retning, sier Moxnes.

– Hvis han virkelig vil redusere forskjellene, bekjempe sosial dumping, stoppe sentraliseringen og fjerne profitten fra velferden, så kan han ikke søke støtte hos de borgerlige.

– En slalåmregjering blir ikke gjenvalgt

Han mener en Støre-ledet regjering som «går over midtstreken» for å danne flertall, kan glemme å få fornyet tillit hos velgerne etter fire år.

– Vi må tenke langsiktig hvis Norge skal gå i en ny retning. Skal en rødgrønn regjering få fornyet tillit, må den levere på disse tingene. Derfor trenger han Rødt.

– Og så tror jeg mange i fagbevegelsen vil bli forbannet hvis Støre stenger døren for oss, slik han gjorde i 2017. Ikke fordi alle i fagbevegelsen elsker oss, men fordi mange av Rødts kjernesaker har sterk støtte der.

Og så trekker han igjen frem «den danske løsningen»:

– I land etter land faller sosialdemokratiske partier i oppslutning. Men ikke i Danmark. Mange i Ap følger nøye med på hva Mette Frederiksen gjør.

– Nydalen-avtalen en dårlig avtale

Når Støre og Vedum har avvist en samarbeidsavtale, peker begge på de «dårlige» erfaringene som Venstre og KrF gjorde med en samarbeidsavtale, Nydalen-avtalen, med Solberg-regjeringen i 2013–2017.

I denne perioden var det en mindretallsregjering av Høyre og Frp, mens Venstre og KrF sikret regjeringen flertall i Stortinget for budsjettene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Berit Roald / NTB

Moxnes synes det er en underlig begrunnelse for å si nei til en avtale.

– Nydalen-avtalen var en dårlig avtale, med dårlig høyrepolitikk, og kan ikke brukes som argument for å avvise en samarbeidsavtale for all fremtid.

Moxnes viser til at forhandlingene i Nydalen i Oslo etter valget i 2013 var et forsøk på å lage en regjeringsplattform som mislyktes, og som endte opp i en samarbeidsavtale.

– Forutsetningene vil bli helt annerledes hvis vi starter en forhandling med sikte på å lage en avtale – og ikke noe annet. Man kan ikke si at forpliktende samarbeid mellom en regjering og partier i Stortinget er dømt til å mislykkes, bare fordi Venstre og KrF ikke lyktes med sin avtale med Solberg-regjeringen.

– Det er omtrent like relevant som å si at vi ikke skal ha en regjering fordi den borgerlige regjeringen er dårlig.

Moxnes mener det er mye å lære av det danske «forståelsespapiret».

Fakta Slik er den danske samarbeidsavtalen Mens Nydalen-avtalen var på fem sider, er det danske «forståelsespapiret» på 18 sider. Den er tredelt: 1) Overordnede mål: Velferden skal styrkes, forskjellene skal ned, miljøpolitikken skal være rettferdig. 2) Konkrete forpliktelser: 70 prosent klimakutt innen 2030, bemanningsnorm i barnehager, billigere eller gratis tannhelse for sosialt utsatte, innføre samtykkelov 3) Negative betingelser (hva regjeringen ikke kan gjøre): Skattekutt for de med høyest inntekt, det sosiale sikkerhetsnettet skal ikke forringes. Avtalen er forpliktende for regjeringen med konkrete prosjekter som skal iverksettes i løpet av valgperioden. Samtidig gir avtalen rom for at partiene kan markere egne primærstandpunkter. Det skal forhandles om de årlige budsjettene, men med samarbeidsavtalen som fundament. Det danske «Rødt», Enhedslisten, har valgt å stå utenfor deler av avtalen. I de sakene står Enhedslisten fritt til å fremme egen primærpolitikk og søke andre flertall. Vis mer

– Mens Nydalen-avtalen var begrenset, er den danske avtalen konkret og omfatter flere områder. Den forplikter regjeringen til å ta en rekke initiativ i løpet av perioden, som takk for at støttepartiene sikrer flertall for budsjettene.

– Det er et langt steg for et revolusjonært parti å søke makt gjennom et slikt samarbeid?

– Det er en myte at Rødt ikke ønsker å få til politiske endringer. Vi vedtok på landsmøtet i 2019 at vi ønsker å bli en maktfaktor i norsk politikk og samarbeide med andre partier, også i styrende koalisjoner. Vår samarbeidsstrategi før valget er en oppfølging av det.