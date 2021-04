Ap-topper med klart budskap: Ønsker SV med i regjering og tror Sp vil gi etter

Aps fremste tillitsvalgte tror Sp gir seg og aksepterer at SV blir med en ny rødgrønn regjering til høsten. LO-toppene gir klar beskjed om at Ap-leder Jonas Gahr Støre skal bli statsminister.

Klar beskjed fra Aps tillitsvalgte til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (i midten): SV må bli med i en rødgrønn regjering ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi har et vedtak om at Ap bør søke regjeringsmakt med Sp og SV. Det er plan A. Da må vi satse på at det blir sånn etter valget og ikke bruke så mye energi på andre alternativer, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

Han uttrykker en holdning som har bred forankring i parti og fagbevegelse. Det viser en ringerunde Aftenposten har foretatt blant alle Aps fylkesledere og de tre mektigste LO-toppene.