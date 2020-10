Nybø beklager: Til helgen skal klokken stilles tilbake

Natt til søndag 25. oktober skal klokken stilles én time tilbake. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun er lei seg for at vi får enda en time i 2020.

NTB

Nå nettopp

– Som tidsminister beklager jeg på det sterkeste at 2020 blir enda en time lenger, dette har allerede vært et svært krevende år for veldig mange, sier næringsminister Iselin Nybø i en melding til NTB.

Hun har ansvar for Justervesenet, og dermed også for nøyaktig tid her i landet.

– Vi kan også velge å se lysere på det. Når vi stiller klokken tilbake, blir natten en time lengre. Det gjør at når vi står opp på søndag, har solen rukket å komme litt lenger opp over horisonten enn på samme tid dagen før, og vi får en lysere morgen enn vi ellers ville fått, sier næringsministeren.

EU-kommisjonen la i 2018 frem forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken frem og tilbake. Men hvordan det vil gå med forslaget er uvisst.

Rådet har ikke vedtatt forslaget fra EU-kommisjonen, og som EU-parlamentet gikk inn for i fjor. Det er heller ikke klart om EU vil jobbe videre med forslaget.