Disse sakene er viktigst for norske velgere. Store forskjeller mellom bygda og Oslo.

Sosiale forskjeller? Miljø? Distriktspolitikk? Her er sakene som ser ut til å avgjøre valget.

Det er stor forskjell på hva velgerne i Oslo og distriktene legger vekt på. Foto: Stein Bjørge

I dag 05:44

Om under et halvt år avgjør velgerne om Erna Solberg får en historisk tredje periode som statsminister, eller om landet får en ny regjering.

Politikerne gjør i mellomtiden alt de kan for å vinne folks tillit. Aftenposten har kartlagt hvilke saker som akkurat nå er viktigst for velgerne. Svarene viser at sakene som betydde mest ved valget i 2017, på ingen måte har samme sprengkraft nå.

På samme måte har andre tema blitt betydelig viktigere.

Norstat har spurt et representativt utvalg fra hele landet om hvilke to saker som er viktigst for dem i årets stortingsvalg.

Koronaeffekten

Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Han er overrasket over at sosiale forskjeller står så sterkt blant velgerne. Han mener tallene bærer preg av pandemien og det spesielle året vi har lagt bak oss.

– Før korona var vi veldig opptatt av miljø, klima og innvandring. Nå har innvandring nesten forsvunnet, og miljø er blitt mindre viktig, sier Bergh.

Han tror virusets konsekvenser har satt sosiale forskjeller på dagsordenen.

– Pandemien rammer ulikt, og det gjør også tiltakene som er iverksatt. Det har vært fokus på boforhold, og det viser sosial ulikhet, sier Bergh.

Han ser folks rangering av sosiale forskjeller på førsteplass som en reaksjon på åtte år med Høyre i regjering.

– Velgerne ser etter alternativer, og da går de mot venstresiden. Dens argumenter får større gjennomslagskraft, sier Bergh.

Aftenposten gjorde samme undersøkelse i februar 2019. Da var det i overkant av et halvt år til kommunevalget. Det er en forskjell i hvilke saker velgerne legger vekt på i lokal- og stortingsvalg, men det er liten tvil om at sosiale forskjeller nå betyr mer.

Hvor er distriktsopprøret?

På meningsmålingene er Senterpartiets store fremgang det mest oppsiktsvekkende de siste årene. Distriktsopprøret er blitt et av de sentrale begrepene når eksperter skal forklare trendene.

Denne undersøkelsen viser imidlertid at kun 15 prosent av velgerne peker på distriktspolitikk som en av de to viktigste sakene før årets valg.

Det er likevel en ganske klar økning fra valget for fire år siden. Det viser en sammenligning med Statistisk sentralbyrås store velgerundersøkelse etter 2017-valget.

Da svarte kun ni prosent at distriktspolitikk var en av de to viktigste sakene.

Valgforsker Johannes Bergh tror imidlertid at den såkalte sentrum periferi-dimensjonen spiller inn i en rekke andre saker.

– Det kan også handle om politireformen, sykehusnedleggelser og ulike helsetjenester man ønsker skal tilbys lokalt, sier Bergh.

Ingen innvandring

Det er imidlertid et annet saksfelt hvor kontrasten til 2017-valget blir virkelig stor.

SSB-undersøkelsen ble gjort i etterkant av valget, og viser hvilke saker som faktisk var de viktigste for velgerne. Da kom innvandring øverst. Nå har det rast på listen.

– Det er påfallende, men vi har ikke innvandring til landet for tiden. Det har forsvunnet som tema fordi grensene er stengt. Det er en sak som helt sikkert kommer tilbake, for den har dominert moderne politikk i Norge og mange andre vestlige land, sier Bergh.

Han mener det var svært viktig for utfallet av 2017-valget, spesielt for Frp som regjeringsparti.

– Det gjorde at de klarte seg rimelig bra, og dermed ble regjeringen gjenvalgt. De fikk et tydelig innvandringsfokus, mye takket være Sylvi Listhaugs innsats, mener Bergh.

Han tror det blir veldig vanskelig å få innvandring på agendaen i år, men utelukker ikke at Frp kan klare det.

– Da må det i så fall handle mer om integrering og de innvandrerne som befinner seg i Norge allerede.

By og land – ikke hand i hand

Det er store forskjeller på hvilke saker velgere i by og land er mest opptatt av.

Spesielt to saker skiller seg ut.

Det er kanskje ikke så overraskende at folk i distriktene er mer opptatt av distriktspolitikk.

– Miljøsaken er mer påfallende. Mer og mer tyder på at klima og miljø henger sammen med sentrum/periferi-dimensjonen i norsk politikk, sier Bergh.

Ser vi bare på tallene for Oslo og landsbygda, er det flere saker som skiller velgerne ganske mye.

Eldreomsorg og forsvarspolitikk er viktigere for velgerne i de minst sentrale strøkene.

Dette henger trolig også sammen med alder. Snittalderen er høyere på bygda enn i byen. Noen saker betyr mer for enkelte aldersgrupper enn andre.

Det viser en oversikt over de syv sakene som skiller de yngste og de eldste velgerne mest.

Det er ingen overraskelse at eldreomsorg blir viktigere jo eldre du selv blir. Bergh mener forskjellen alltid har vært der, men at den er større ved denne undersøkelsen.

Det han imidlertid mener er relativt nytt, er generasjonsforskjellen i synet på miljø og klima.

– Det så vi ikke for ti år siden, men det er blitt tydelig de siste årene. De unge er opptatt av miljø og klima, mens de eldre er mer lunkne. Den generasjonsforskjellen preger moderne politikk, sier Bergh.

De store kjønnsforskjellene

Det er ikke bare alder og bosted som sier noe om hvilke saker som er viktigst for velgerne. Det er også store kjønnsforskjeller.

At sosiale forskjeller er den viktigste saken akkurat nå skyldes først og fremst at saken er veldig viktig for kvinner.

Avstanden mellom kvinner og menn er enda større i synet på hvor viktig helsepolitikk er.

– Forskjellene er veldig store. Det er påfallende. Hvis vi tenker at dette handler om pandemien, så kan det være et uttrykk for at menn og kvinner tenker ulikt om utfordringene i samfunnet, sier Bergh.

For menn er skatter og avgifter den viktigste saken. De vektlegger også samferdsel og forsvarspolitikk i større grad enn k vinner.

– Dette har vi også sett tidligere. Det er de viktigste sakene for høyresiden, og menn stemmer i større grad enn kvinner på de partiene, sier Bergh.

Han forteller at samferdsel var mye viktigere for velgerne i 2017-valget enn på mange år.

Tallene viser også at husholdningsinntekten betyr noe for hvilke saker velgerne vektlegger.

Meningsmålingene viser at det ligger an til regjeringsskifte. Bergh mener tallene i denne undersøkelsen underbygger dette.