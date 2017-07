Vil gjøre det obligatorisk å sette eldreomsorg ut på anbud

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) vil at Stortinget skal innføre et krav om at alle landets kommuner må konkurranseutsette eldreomsorgen - både drift av sykehjem og hjemmetjenesten. I dag er dette frivillig og opp til det enkelte kommunestyre å avgjøre. Slik har Stortinget og Regjeringen hittil ønsket at det skal være.

– Noen steder er det kommunene som driver best, andre steder er det de private, men vi har troen på at samspillet mellom offentlig og privat vil gjøre at eldreomsorgen totalt sett blir bedre, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Ideologisk drevet

– Det er ingen som setter spørsmålstegn ved tilbudet når det ikke er noen konkurranse. Vi er et parti som tror på konkurranse, legger Svendsrud til.

– Er det noe utover ideologi som viser at dette kommer til å fungere?

– Man kan se til Oslo. Der har man Paulus sykehjem og Manglerudhjemmet for eksempel. De er sykehjem som tenker annerledes, og de vet at de må tenke annerledes dersom de skal ha livets rett.

– Så det er enkelteksempler som fungerer godt. Men er det noen forskning eller rapporter som viser at det fungerer bedre ved å privatisere?

– Nei, dette er vår opplevelse av det.

– I en enda bredere forstand: Finnes det noen andre land som viser at det private driver bedre enn det offentlige?

– Nei, i hvert fall ikke som vi har sett på. Vi vet jo at Attendo er et stort privat selskap i Norden, som leverer veldig gode helse- og omsorgstjenester både i Norge, Sverige og Danmark. Du har Lotte-sykehjemmene i Danmark, som tenker helt annerledes. Så det er enkelteksempler.

– Så dette er ideologisk drevet?

– Ja, det vil jeg jo si.

Irritert over pengeprat

Samtidig er Svendsrud irritert over at andre partier ikke klarer å se forbi ideologi når FpU foreslår tiltak for å bedre eldreomsorgen.

– Det er ikke fordi de private driver dårligere, eller beboerne eller de pårørende er misfornøyde, for det gjør de ikke. Det er rett og slett fordi venstresiden har en formening om at det er galt å tjene penger på omsorg, sier FpU-lederen.

– Det at noen tjener penger på at noe er bra, det mener jeg er genuint positivt. For det betyr at noen står på hver eneste dag for å få til den beste omsorgen. Hvis de ikke gjør det, så taper de penger. Det er det beste incentivet for å gjøre det best mulig på jobb.

– Hva sier du til de som ikke vil sette ut bestemor på anbud?

– Få av de ideologiske skylappene. Jeg mener at det er ett fett hvem som driver omsorgen i Norge, så lenge omsorgen er verdens beste.

Skylder på lokalpolitikere

Svendsrud vil ikke svartmale norsk eldreomsorg, og mener at det er mye som blir gjort rett i Norge. Men det er for mange eksempler som dukker opp med jevne mellomrom som viser at det ikke er bra nok.

– Det er mye bra, og jeg tar av meg hatten for alle sykepleierne, hjelpearbeiderne og helsefagarbeiderne som står på hver eneste dag. De er hverdagshelter. Men eldreomsorgen burde vært bedre, sier han.

Frp har sittet i regjering i fire år nå. Men Svendsrud legger skylden for at eldreomsorgen i hans øyne ikke er god nok, på lokalpolitikere som prioriterer annerledes.

– Det er for mange ordførere som liker å klippe snorer for nye kulturhus i stedet for å vedlikeholde og forbedre driften av sykehjemmene. Og de aller fleste ordførere i Norge er enten Ap eller Sp, så det kan jo ha en sammenheng.

Frp positive

Bård Hoksrud representerer Frp i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han ser på forslaget fra Svendsrud som et positivt innspill, og understreker at han er enig i at konkurranse et sunt. Men han kan ikke garantere at Frp kommer til å følge opp forslaget.

– Det er rollen til FpU, som ungdomsparti, å dra oss litt i motbakkene, men det er klart at det ikke er alle kommuner hvor dette blir like enkelt å få til.

– Kommer dere til å følge opp forslaget?

– Vi kommer til å diskutere det i alle fall, men vi er ikke der i partiprogrammet vårt, poengterer Hoksrud.