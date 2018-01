Frp har «ingen planer» om alkoholkutt

– Vi har ingen planer om å forandre vår praksis, sier generalsekretær Fredrik Färber (Frp) til Dagen.

Arbeiderpartiet dropper å betale for alkoholservering på sentrale partiarrangementer. Det slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast under Debatten på NRK1 torsdag kveld.

Fremskrittspartiet har ikke planer om det samme. Partiet pleier å spandere alkohol på partimedlemmene sine under landsstyremøter og landsmøter. På andre politiske konferanser er det opp til den enkelte å kjøpe alkoholholdig drikke.

– Vi har streng alderskontroll på Frp-arrangementer der det serveres alkohol. Ved større arrangementer leier vi også inn egne vektere, sier generalsekretæren til avisen.

«Forsiktig praksis» i Senterpartiet

En rundspørring Dagen har gjort, viser at KrF, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ikke betaler for alkohol til sine medlemmer under partiarrangementer. Sosialistisk Venstreparti lar delegater til landsmøtet betale selv, men partiet kan spandere noen få enheter på medlemmene under mindre arrangementer.

Senterpartiet har hatt en «forsiktig praksis» ved å kun betale for to glass med alkoholholdning drikke under middager på sentrale partiarrangementer. Men partiet vurderer å drøfte denne praksisen, ifølge generalsekretær Knut M. Olsen.

Venstre vurderer

Når Venstres sentralstyre har sitt neste møte skal det vurderes om partiet skal slutte å betale for alkohol.

– Da skal vi blant annet ha en grundig gjennomgang og vurdering av skriftlige retningslinjer med hensyn til uønsket oppmerksomhet og seksuell trakassering, sier generalsekretær Christian Herzog.

Høyre vil ikke forby alkohol på partiarrangementer, men vurderer å droppe spandering av alkohol i baren etter festmiddager.

På landsmøtet i fjor vår ble det delt ut flere «bonger» for gratis drikke til deltagere fra parti og presse. Delegatene skal altså fortsatt få gratis vin og øl til maten.