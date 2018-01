I forrige uke kunne Aftenposten avsløre at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

Daværende generalsekretær Christopher Wand fikk varsel om hendelsen. Tre måneder senere ble Riise valgt til leder i Unge Høyre.

Året etter ble Erlend Svardal Bøe ny generalsekretær i ungdomspartiet. Bøe har ikke tidligere ønsket å svare på om han ble gjort kjent med tidligere varsler da han tiltrådte som generalsekretær.

Nå bekrefter han overfor Aftenposten at saken var et tema da han tok over jobben. Han ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en uttalelse på SMS:

«Jeg kan bekrefte at denne hendelsen var et tema i min opplæringsperiode, men ønsker ikke å gå i detalj på dette.»

Bøe skriver videre at han kjente til hendelsen, men «ikke til omfanget og omstendighetene rundt».

Unge Høyre ble varslet om alvorlig seksuell episode i 2014. Saken ble ikke fulgt opp.

– Skulle gjort mer

På spørsmål om hvorfor ikke Bøe sjekket om Riise var skikket til å være leder da han tiltrådte som generalsekretær, svarer han følgende:

«En generalsekretær er administrativt ansatt og har leder og sentralstyret som sin arbeidsgiver. Vi skulle gjort mer for å stoppe Kristians adferd, og jeg er lei meg for at det ikke ble gjort. Jeg har konfrontert Kristian med hans adferd, men har ikke vært i nærheten av å vite omfanget av alle sakene som nå har kommet frem.»

Tidligere generalsekretær Christopher Wand sier i en e-post til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere hva som ble gitt av informasjon til hans etterfølger i opplæringsperioden.

«Igjen vil jeg understreke at jeg er lei meg for at vi ikke gjorde nok. Dette burde vært håndtert bedre. Jeg håper og tror at lignende saker håndteres annerledes i fremtiden», skriver Wand.

Var sekretær for valgkomiteen

Aftenposten har tidligere skrevet at flere fylkeslag forsøkte å hindre Riise i å bli gjenvalgt som leder i 2016.

Erlend Svardal Bøe satt med informasjon om saken med 16-åringen samtidig som han var sekretær i valgkomiteen som innstilte på gjenvalg.

Bøe, som i dag er gruppeleder for Høyre i bystyret i Tromsø, har uttalt til avisen Nordlys at han er «forferdet av omfanget i saken».

– Jeg tenker først og fremst på de menneskene som er berørt, de som har varslet om ugreie forhold i partiet, sa han til avisen torsdag.

– Du var sekretær for valgkomiteen da den innstilte Riise til gjenvalg i 2016. Hvorfor informerte du ikke valgkomiteen om det du visste?

«I kraft av min stilling som generalsekretær var jeg sekretær for valgkomiteen. Jeg ønsker ikke å kommentere samtaler eller diskusjoner som har foregått i valgkomiteen», svarer Bøe.

– Kan du avkrefte eller bekrefte at du informerte valgkomiteen om det du visste om hendelsen på årsmøtet?

«Jeg ønsker ikke å kommentere samtaler eller diskusjoner som har foregått i valgkomiteen. De spørsmålene må rettes til andre.»

I etterkant av publisering av denne saken, ber Bøe om å få legge til følgende:

«Jeg informerte ikke valgkomiteen om hendelsen. I ettertid ser jeg at det burde jeg helt klart ha gjort, og det gjør meg vondt å tenke på. Jeg forsto ikke omfanget av hendelsen og var ikke klar over omstendighetene rundt. Det beklager jeg.»

– Visste alt om saken

En kilde som var fylkesstyremedlem i 2014 og fant den berusede 16-åringen på et soverom med Riise, sier Erlend Bøe var godt kjent med varselet om hendelsen.

– Erlend Bøe visste alt om saken. Da han var generalsekretær, sa han til meg at han visste om saken, sier kilden, som senere fikk en enda mer sentral posisjon i Unge Høyre.

Bøe selv avviser å ha snakket om hendelsen mellom 16-åringen og Riise med det tidligere fylkesstyremedlemmet.

«Det er ikke riktig. Jeg har orientert Høyre om all kjennskap jeg har til denne saken og andre saker som gjelder Kristian Tonning Riise», skriver han.

Redegjørelsen om Riises adferd overfor partiet ble gjort forrige uke.

Bøe erkjenner at mye burde vært gjort annerledes i denne saken, og at det nok er mange som har og føler et ansvar for dette.

«Det har vært en kollektiv svikt. Jeg er glad for at Høyre og Unge Høyre nå skal etablere bedre og tydeligere rutiner for hvordan slike saker skal håndteres», skriver Bøe.

Utover dette vil ikke Bøe kommentere saken ytterligere.

18 varsler totalt

Høyre opplyste torsdag at de har fått inn totalt 18 varsler om upassende oppførsel. 10 av dem gjelder den tidligere lederen av ungdomspartiet. Resten gjelder andre politikere både i Unge Høyre og Høyre.

Kristian Tonning Riise er sykmeldt.

