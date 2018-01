Ap-topp: – Vi har hatt kontakt med jenter som ikke tør å stå frem på grunn av netthets

Jacobsen forteller NRK at han senest fredag fikk beskjed om at tillitsvalgte i Ap har vært i kontakt med jenter som ikke tør å stå frem på grunn av netthetsen rettet mot varslere. Samme dag sto Ap-politiker Line Oma frem som en av varslerne i partiet.

– Vi ser dessverre at internett og kommentarfeltene flommer over av dem som driver heksejakt på varslerne, og som bagatelliserer deres historier, sier Jacobsen til NRK.

– Netthetsen bør avsluttes øyeblikkelig. Det gjør det vanskeligere å varsle, og tier varslerne, sier han.

– Det er sterk kost å høre historien til Line Oma, og det gjør vondt i magen. Hun har gitt varslerne et ansikt, og det synes jeg er veldig modig, sier han.

Varslingssakene mot Giske startet 13. desember da Dagens Næringsliv skrev at Aps partiledelse hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Trond Giske». 22. desember ble Giske sykmeldt seg, og 1. januar ble han fritatt fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid.

– Det er vanskelig å se for seg at Giske blir sittende, men jeg har tillit til at sentralstyret i Ap håndterer dette på en god måte, sier Jacobsen.

