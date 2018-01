Ap-politiker står frem som Giske-varsler

Hun var 23 år og praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi. Trond Giske var den gang 43 år og næringsminister på offisielt besøk i India, skriver NRK.

Hendelsen skal ha skjedd i oktober 2010.

– Hvorfor skal jeg gjemme meg? Det er ikke vi varslere som har gjort noe galt, sier hun til NRK, og fortsetter:

– For meg føles det riktig å stå frem, samtidig som jeg forstår dem som ikke vil det. Jeg vil fortelle alle de andre som har opplevd ting, at det er trygt å varsle til Arbeiderpartiet. Jeg er blitt godt behandlet og tatt på største alvor etter at jeg gikk til Jonas Gahr Støre med min historie i romjulen, sier hun til NRK.

Hendelsn skal ha skjedd etter en mottagelse i hageanlegget som hører til ambassaden og ambassadørboligen. Et såkalt «public diplomacy event» med over 400 gjester til stede. På kvelden dro deler av følget til en nattklubb.

Oma er en av kvinnene som har varslet Arbeiderpartiet om ubehagelige opplevelser med Trond Giske. Oma varslet partiet i romjulen. Dette er en av de sakene som ligger på partiledelsens bord og avgjør Giskes skjebne. Hun sier til NRK at hun var 23 år gammel og praktikant på den norske ambassaden i New Delhi i India da hendelsen fant sted.

Partisekretær Kjersti Stenseng sa til Aftenposten fredag at det ikke er satt noen tidsfrist for når det avgjøres om Giske kan fortsette, men at man tar den tiden som trengs.

Skal ha presset henne mot veggen

I 2010 var Giske statsråd på syvende året i Jens Stoltenbergs regjering. Line Oma var den gang praktikant i utenrikstjenesten og også medlem av Arbeiderpartiet.

Oma forteller at statsråden på kvelden, etter et offisielt arrangement, presset henne opp mot veggen og kysset henne mot hennes vilje.

Les hvordan Ap-ledelsen startet dagen: Krisemøter på Stortinget

Oma beskriver overfor NRK opplevelsen som sjokkerende og ubehagelig. Hun sier hun husker at hun følte på en flauhet der og da.

NRK har snakket med en annen som var til stede på samme arrangement, som forteller om en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant.

Oma er i dag samfunnsgeograf og leder av Bydelsutvalget i Gamle Oslo.

– For min del føles det nå riktig å stå frem, understreker hun.

Ifølge en kvinne NRK har snakket med, som også var til stede, skal Giske også «klapset henne på rumpa» to ganger, mens hun danset med mannen sin. Ekteparet skal ha forlatt festen etter hendelsen. NRK har snakket med dem begge.

STEIN BJOERGE

Sykmeldt Giske: Ingen kommentar

NRK har siden torsdag gitt Trond Giske mulighet til å svare på påstandene og beskrivelsene fra Oma, og eventuelt gi sin versjon av kvelden i New Delhi.

– Trond Giske er sykmeldt og har derfor ikke anledning til å kommentere denne saken, sier hans personlige rådgiver Bård Flaarønning til NRK fredag ettermiddag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken. Hans pressesjef, Camilla Ryste, henviser til partisekretær Kjersti Stenseng for eventuelle kommentarer.

Hun sier til Aftenposten at hun ikke kan kommentere innholdet i Omas historie.

– Nå har Line selv fortalt sin historie. Det har hun full rett til. Men av hensyn til varslere og dem som er berørt av varsler, så kommenter jeg ikke innholdet i hennes historie, sier Stenseng.

Oma sier til NRK at hun føler seg godt ivaretatt i Ap, og at hun opplever å bli trodd. Hun sier at hun opplevde å bli tatt på største alvor av Støre, og at hun har «full tillit til Støres håndtering av saken».

Stenseng sier, på generell basis, at hvis varslere føler de blir godt ivaretatt av Arbeiderpartiet, så er hun glad for det.

– Vi har fullt fokus på det, sier Stenseng.

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk Anniken Huitfeldt skriver følgende i en SMS til Aftenposten:

– Jeg er glad for at Oma sier det er trygt å varsle i Arbeiderpartiet. Dermed senker hun terskelen for andre som ønsker å fortelle sin historie.

Heller ikke sentralstyremedlem Lise Christoffersen vil uttale seg om innholdet i Omas historie eller hva dette vil ha å si for utfallet av saken.

– Selvom én varsler står frem så vil ikke det endre det totale bildet av saken, sier hun til Aftenposten og understreker:

– Varslingene må skje på den måten varlserne selv føler seg komfortable med. Det må være opp til den enkelte varsler å fortelle sin historie, på den måten de føler det er riktig.

Ambassadøren sier hun ikke var kjent med saken

For UDs ansatte gjelder de samme normer for hva som er god oppførsel som ellers i samfunnet. Utenrikstjenesten har ingen retningslinjer for hva som er god oppførsel. Det bekrefter pressevakt Guri Solberg overfor Aftenposten. Hun viser i stedet til et åtte siders langt dokument for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten. Der heter det at trakassering er «når en uønsket atferd finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet». Det er trakassering «når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger, f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet» og «vi snakker ikke om trakassering ... når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode.»

India-ambassadør i 2010 var Ann Ollestad, en av Norges mest erfarne diplomater.

– Fikk du noen gang meldinger om at en av dine medarbeidere hadde vært utsatt for denne type trakassering av statsråd Trond Giske?

– Jeg kjente ikke til det, men må henvise til UDs pressetalsperson, sier hun.

Pressetalsperson Frode O. Andersen sier til Aftenposten at UD ikke har fått noen melding om denne hendelsen hverken i 2010 eller senere.

Andersen sier til Aftenposten at UD aldri har mottatt varsler om Trond Giske i forbindelse med utenlandsreiser.

Les også: Heksejakten på Giske gjør at andre slipper unna

På direkte spørsmål fra Aftenposten sier Andersen at UD generelt heller ikke har mottatt noen meldinger om seksuell trakassering fra UD-ansatte de siste fem årene.

Dette ble sjekket i forbindelse med metoo-kampanjen i fjor høst.

NB! Podkasten Aftenpodden har Giske-spesial denne uken. Har du Spotify? Følg denne lenken. Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner. Bruker du Iphone? Følg denne lenken.