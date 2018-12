(Adresseavisen): - Blir dette stående vil det være det samme som å ilegge meg fullt yrkesforbud. Det kan jeg ikke akseptere, sier Sandberg til Adresseavisen torsdag kveld.

Torsdag ettermiddag kunngjorde Karantenenemda at tidligere fiskeriminister Per Sandberg hadde brutt karantenevilkårene da han reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

Paret har selv kalt dette «en studietur». Dette er nemda ikke enig i, og fastslår at han ikke hadde adgang til å gjennomføre forhandlings- og forretningsmøter så lenge han er underlagt karantene og mottar karantenelønn fra staten.

Ingen bot – nå

Nemda gir ikke Sandberg noen bot i første omgang. Men i vedtaket skriver nemda at det kan være aktuelt med bøter om Sandberg deltar i nye møter i karantenetiden, eller om han skulle få inntekter som følge av bruddet på karantenen.

«Etter karantenenemndas syn utgjør din møtedeltakelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden» skriver nemnda i sin redegjørelse.

Sandberg gjentar overfor Adresseavisen at beslutningen fra nemda er urimelig, og påpeker at han har tilbud seg å møte nemda for å redegjøre muntlig og detaljert om møtene som ble gjennomført.

Krever ny behandling

Sandberg vil nå be nemda om en ny vurdering av sin sak.

- Og den må begrunnes. Nemda har bare lagt til grunn og slått fast at jeg har brutt karantenen. Det er jeg sterkt uenig i. Nemda har ikke gitt noen form for begrunnelse eller vurdering av det jeg skal ha gjort, sier Sandberg til Adresseavisen.

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene ta han trakk seg fra ministerposten i august måned.

Seks måneder er den lengste karantenen nemnda kan gi for en tidligere politiker. Sandberg ble også ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder kvotesystemet.

- Yrkesforbud

I brevet fra Karantenenemnda går det frem at Sandberg selv har redegjort at formålet med møtene var et håp om å etablere næringsvirksomhet.

Dette har da Sandberg heller ikke lagt skjul på, blant annet i flere intervjuer med Adresseavisen.- Jeg må få lov til å forsøke å skaffe meg jobb. Karantenemda legger opp til et totalt yrkesforbud.

Men det er nettopp dette som er kjernen i kritikken fra nemda. I sin redgjørelse skriver nemda:

«Slik aktivitet innebærer et klart brudd med ilagt karantene. Forbudet mot slike aktiviteter er selve kjernen av hva en karantene innebærer, og er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen og det politiske systemet»

I karantenetiden kan Sandberg rett og slett ikke jobbe. I stedet er han tilkjent til full statsrådslønn på til sammen i et halvt år, til sammen 682 508 kroner.