– Det er helt uaktuelt å møte kommunalministeren med den agendaen hun har på dette møtet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til Aftenposten.

– Det eneste møtet vi vil stille på, er et møte der vi kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke, sier hun.

Mæland avviste før helgen å overta og fullføre prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark, slik fylkestinget i Troms ba.

Det gjorde hun etter at Troms fredag gjorde det klart at de ikke vil sitte alene i fellesnemnda - som skal bygge det nye storfylket - etter at Finnmark før sommeren nektet å delta i fellesnemnda.

Fakta: Dette er saken Finnmark slåss med nebb og klør mot sammenslåing med Troms og nekter å delta i fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket. Fredag la også Troms ned arbeidet i nemnda. Troms er for sammenslåingen, men vil ikke fullføre sammenslåingen alene. Troms har derfor bedt Regjeringen om å ta over ansvaret for bl.a. gjennomføringen av fylkestingsvalget i 2019 og lage et budsjett. 8. juni 2017 vedtok Stortinget det nye regionkartet. 19 fylker ble redusert til 11, med virkning fra 1. januar 2020. Nye Troms og Finnmark var et av de nye fylkene. I mai i år ble det holdt folkeavstemning i Finnmark om sammenslåingen. Et overveldende flertall, 87 prosent, stemte nei. I juni sa Finnmark fylkesting nei til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket. Kommunaldepartementet svarte da med en instruks som tillot nemnda å fullføre sammenslåingen uten medlemmer fra Finnmark. I midten av oktober skal Regjeringen legge frem en melding om oppgavene til de nye sammenslåtte fylkene.

I stedet inviterte Mæland fylkestoppene i Troms og Finnmark til en alvorsprat på hennes kontor i Oslo 20. august. Der ville Mæland «klargjøre rollene» og gjøre det tydelig for begge fylker at det er lovpålagte oppgaver de nå sier nei til å utføre.

– Troms og Finnmark opphører å eksistere 1. januar 2020. Det må lederne i de to fylkene nå forholde seg til og ta ansvaret for, sa Monica Mæland til Aftenposten.

Det er ikke aktuelt for Finnmark. Det ble klart etter et møte i fylkestinget tirsdag.

– Mæland må snu

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sier at hun ikke vil møte så lenge Mælands agenda for møtet er å få de to fylkene til å sluttføre sammenslåingsprosessen.

Finnmark vil i stedet at Stortinget på nytt behandler sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Vi vil be Mæland om ta saken til Stortinget. Det er der den hører hjemme, sier Vassvik.

Det har Mæland avvist kategorisk.

– Stortinget har fattet vedtak i saken. Jeg har ikke oppfattet at noen av partiene har endret oppfatning her, sa Mæland til Aftenposten i forrige uke.

– Ulovlig stortingsvedtak

Vassvik mener vedtaket av 8. juni 2017, da Troms og Finnmark ble vedtatt sammenslått, er ulovlig. Hun mener kontrollkomiteen på Stortinget bør inn i saken.

– Hva var det egentlig som skjedde på Stortinget 8. juni 2017? Hvordan var det mulig å lage et så stort fylke uten at saken var utredet og uten at partene ble hørt, spør Vassvik.

Hun sier hun og andre finnmarkspolitikere håper KrF kan snu. KrF utgjorde stortingsflertallet bak regionreformen, sammen med Høyre, Frp og Venstre, i forrige periode.

Skifter KrF standpunkt, er det ikke lenger flertall på Stortinget for sammenslåingen av Troms og Finnmark.