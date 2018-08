Erna Solberg om Sandbergs private Iran-tur: – Man er jo alltid statsråd

– Per Sandberg reiste til Iran før han rapporterte det til Statsministerens kontor. Det er et brudd på regelverket, men han har vært mulig å være i kontakt med i den tiden han har vært i Iran. Utover det er det ingenting ved hans reise som forandrer Norges forhold til Iran, sa Solberg.

Statsministeren var onsdag formiddag lagleder for et fotballag med næringslivstopper på Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Næringslivslaget spilte mot et lag bestående av en rekke norske TV- og idrettsprofiler.

I etterkant av kampen hadde de største mediene flere spørsmål om Solbergs fiskeriminister Per Sandberg enn om kampresultatet. Det har vært en del støy rundt Sandbergs private ferietur til Iran. Han dro sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes, som han har omtalt som sin kjæreste.

– Er en statsråd en ren privatperson på en reise til et regime som Iran?

– Han har ikke hatt noen møter med hverken næringsinteresser eller iranske myndigheter på reisen. Så det har vært en ren privat reise, men han skal altså melde fra om hvor han reiser, og det har han ikke gjort, sa Solberg.

– Er du enig i hans tydelige skille mellom ham som privatperson og statsråd?

– Man er jo alltid statsråd, men på denne ferien har han ikke utført noe statsrådsarbeid. Det har vært en helt privat reise, sa Solberg.

Solberg sa også at det er lov å gjøre feil.

– Per Sandberg har min tillit, og det er lov å gjøre feil i dette landet.

Kritisert for flere forhold

Bahareh Letnes kom til Norge som asylsøker, fikk opphold og er nå norsk statsborger. Hun har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport. Det fikk flere opposisjonspolitikere til å reagere og spørre om fiskeriministeren blander politikk og privatliv.

Siden har Sandberg blitt kritisert for flere forhold ved turen. For det første brøt Sandberg regelverket da han ikke informerte Statsministerens kontor om hvor han befant seg før to dager etter at han hadde kommet til Iran.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes, i tilfelle det oppstår situasjoner der det er avgjørende å oppnå raskt kontakt.

Sandbergs eget departement trodde han var i Tyrkia.

Fiskeriministeren er også kritisert av sine egne for tette forbindelser til det partiets tidligere innvandringspolitiske talsmann, norskiraneren Mazyar Keshvari, kaller et terrorregime. Og kritikken i egne rekker har ikke stilnet etter at han kom hjem og omtalte Iran som et attraktivt feriemål.

Aps medlem av næringskomiteen på Stortinget, Terje Aasland, sier at Sandbergs entusiasme for Iran kan være et problem ettersom dette er et omstridt land.

Statsminister Solberg sa at Norges utgangspunkt har vært å være kritiske til Iran, men samtidig jobbe for å normalisere forholdet. Hun viste til at Norge har løftet nesten alle sanksjoner mot landet og hatt flere politiske møter etter at Iranavtalen ble signert i 2016.

– Skal man ikke reise til noen land på ferie som har menneskerettighetsbrudd? spurte hun retorisk.

Sandberg har tidligere understreket at Iran-turen var en privat feriereise. Han avviser også at det er problematisk at han reiste sammen med en kvinne som eier et sjømat-selskap.

Ber Sandberg levere inn telefonen

Sandberg tok også med seg sin egen telefon på ferien til Iran, noe PST sterkt fraråder, blant annet på grunn av faren for overvåking.

Da hun møtte pressen på Ekebergsletta, sa Solberg at SMK har bedt Sandberg om å levere inn telefonen.

– Vi har sagt at han må levere inn telefonene og annet for gjennomsøking etter dette. Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, men på SMK tar vi ikke med telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting.