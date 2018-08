Han er avbildet på Segway og vannscooter, men aldri på traktor. Og Frp-politikeren lever for tiden på en diett som kolliderer med velkomstgaven fra Gartnerhallen som lå klar i departementet da han kom for å få nøkkelen: en kurv med mye frukt og rotgrønnsaker.

Nå ser Bård Hoksrud frem til å ta fatt på jobben som øverste ansvarlig for norsk landbruk og matpolitikk. Jobben skal gjøres sammen med en statssekretær som er vegetarianer. Felles for begge er at de er motstandere av pelsdyr.

Bård Hoksrud har kuttet ut både pommes frites og gulrøtter. Nå raser han ned i vekt.

Solveig Ruud

Har erfaring som butikksjef

Som tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet har Hoksrud erfaring fra regjeringsapparatet. Men på spørsmål om han føler seg faglig trygg på det feltet han nå går i gang med, svarer han slik:

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben, det er en spennende jobb som det skjer mye i. Og jeg har erfaring fra dagligvarebransjen, sier han samtidig som han legger til at han har vært mye sammen med det lokale Bondelaget i ulike valgkamper.

– Nå skal jeg sette meg inn i ting faglig, og jeg gleder meg til å reise rundt i landet og treffe folk innen landbruket og næringen. Vi har utrolig flotte norske produkter og flott mat.

– Gleder du deg spesielt til å avvikle pelsdyrnæringen?

– Jeg forholder meg til Jeløy-plattformen, som sier noe om hvordan vi skal gjøre dette. Det er jobben min som statsråd å følge opp den plattformen, svarer han uten å ville si mer om egen pelsdyrmotstand.

Fikk 1010 personstemmer

Den nye statsråden har ledererfaring fra partiets ungdomsorganisasjon og fra jobben som butikksjef i dagligvarebutikk. Han har ingen høyere utdannelse, men lang fartstid fra ulike verv i lokalpolitikken.

Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg klarte han det umulige: å bli fylkestingsrepresentant etter å ha blitt ført opp på sisteplass på listen. Han fikk 1010 personstemmer og rykket opp og inn i fylkestinget.

– Jeg ble litt målløs da jeg hørte det. Sisteplassen er jo hedersplassen, man skal liksom ikke komme derfra og inn, sa han den gang til Varden.

– Jeg er en snill og blid fyr

– Han vil bringe humor og glede inn i Regjeringen, sa statsministeren da hun introduserte den ny landbruksministeren fredag.

Kilder i Samferdselsdepartementet forteller om en «svært snill» statssekretær som lovet mer enn det var mulig å holde om både veier og statsrådsmøter.

– Kan du bli en dyr mann for denne Regjeringen?

– Det får vi nå se. Jeg er en snill fyr og en blid fyr. Jeg håper og tror det er noe som er bra. Og så liker jeg å få gjennomslag for sakene, sier han.

Kommer til å spise ting som har vokst under jorden

I løpet av sin rikspolitiske karriere har han knapt snakket om landbrukspolitikk, men røpet at han er for priskrig på godteri, for sjokomelk i skolen, for priskrig på ribbe og for lavere avgift for folk flest på «sneglegift» mot brunsnegler.

– Hvordan vil det påvirke politikken at departementet nå får en statsråd som ikke spiser rotgrønnsaker og har en statssekretær som ikke spiser kjøtt?

– Det er ikke slik at denne statsråden ikke spiser rotvekster, men at han ikke har gjort det siden 31. mai. Om veldig kort tid skal jeg begynne å spise vanlig mat, og da kommer jeg til å spise ting under jorden også, og det gleder jeg meg veldig til å gjøre. Men jeg synes det er bra å gå noe ned i vekt, sier statsråden som i A-magasinet har fortalt om lavkarbodietten han nå går på.

Han påpeker at han vet mange tidligere statsråder i samme departement har slitt med vektøkning på grunn av all den fristende maten en landbruksminister blir vartet opp med.

Tilgitt av velgerne og av statsministeren

– Jeg har en ambisjon om ikke å gå mye opp, sier han.

– Frykter du all den kortreiste maten du nå vil bli møtt med?

– Ja, det er mye flott og herlig kortreist mat. Det gleder jeg meg også til, for det viser at vi har gründere som virkelig satser og som ønsker å levere mat i toppkvalitet som er ren og bra.

På spørsmål om hva det sier om Norge at man kan bli statsråd uten å ha helt plettfri vandel, svarer han at han er glad for å den muligheten han nå får.

– Familien min har tilgitt meg, kona mi har tilgitt meg, og jeg er blitt gjenvalgt to ganger av velgerne i Telemark. Så håper jeg at jeg skal gjøre en god jobb som landbruks- og matminister i Norge.

Hoksrud fikk forenklet forelegg for å ha brutt sexkjøpsloven. Erna Solberg sa ved utnevnelsen at hun ikke unnskylder handlingen, men at man kan gjøre feil og gjøre opp for seg.