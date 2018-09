Slik blir kampen om makten i de syv største byene

Både Høyre og Arbeiderpartiet markerer i helgen at søndag 9. september er det nøyaktig ett år til kommune og fylkestingsvalget i 2019.

Alle Høyres listetopper foran kommune- og fylkestingsvalget samles i Stavanger i tre dager. Der kommer også statsminister og partileder Solberg, nestlederne og statsrådene Jan Tore Sanner og Bent Høie og en rekke stortingsrepresentanter.

– Det er en samling som representerer startskuddet for lokalvalgkampen, sier partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Arbeiderpartiet åpner «Høstkampanjen» med stands og aktiviteter over hele landet i helgen. Men det blir uten Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han reiser til Stockholm fredag og lørdag for å hjelpe partifelle og statsminister Stefan Löfven i innspurten av den svenske valgkampen.

Les også: Slik stemte Oslo i 2015

Oslo blir en valgthriller

Foran valget neste år ser det ut til å bli jevn og hard kamp om makten i nesten alle storbyene.

Ved kommunevalget i 2015 fikk Ap 33 prosent av stemmene på landsbasis. Høyre fikk 23,2 prosent oppslutning.

Ap vant makten tilbake i Tromsø (sammen med SV og Rødt), Bergen (sammen med KrF og Venstre) og Oslo (sammen med SV, MDG og Rødt), og beholdt styringen i Trondheim (Ap sammen med SV og Rødt). Bare i Stavanger beholdt Høyre ordførerkjedet.

– Oslo er en thriller. På de aller fleste målinger er styrkeforholdet 30–29 og rødgrønt flertall. Men det er så jevnt at ingen kan si hvordan det går, sier Johan Giertsen fra pollofpolls.no.

I Bergen går byrådet kraftig tilbake fordi Ap gjorde et brakvalg i 2015. To fra KrF har også meldt overgang til De Kristne slik at byrådet nå er i mindretall. Høyre har gått mest frem (12,5 prosentpoeng) siden forrige valg.

– KrF blir mindre og mindre

Om KrF og Venstre eventuelt vil sitte i et venstresidebyråd med partier til venstre for Ap, er ifølge Giertsen, som er medlem av Høyre, usikkert.

– KrF blir mindre og mindre. Slik sett kan 2019 bli et valg hvor KrFs innflytelse blir adskillig mindre enn den har vært på Vestlandet, sier han.

I Trondheim er de rødgrønne favoritter, men Ap svekkes av lokale saker og av landstendensen.

– SV kan bli vinner og få tosifret oppslutning i Bergen, Trondheim og Tromsø. Men vanskelig å spå. Ap kan jo friskne til, og veksten vil gå på bekostning av SV og Rødt, sier Giertsen.

Kjemper om makten i storbyene

Her er hovedpersonene som skal kjempe om makten i storbyene:

Oslo:

Oslo nominerer sin kandidater først i mars. Men alt tyder på at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir toppkandidat også i 2019.

Oslo Høyre leter etter en frontfigur og arvtager etter tidligere ordfører Fabian Stang, og ikke minst byrådslederkandidat. I oktober holdes en rådgivende uravstemning blant partiets betalende medlemmer. Nominasjonskomiteen presenterer sitt forslag senest 19 november, og den endelige listen vedtas 3. desember.

Bergen:

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) tar ikke gjenvalg. Aps nye kandidat er byråd Roger Valhammer.

Tidligere SSB-sjef Christine B. Meyer ble i sommer spurt om å være Høyres toppkandidat. Hun sa ja, men sa at hun ikke ville være gruppeleder i bystyret hvis Høyre tapte valget. Dermed ble hun strøket fra nominasjonskomiteens liste.

Nominasjonskomiteen holder kortene meget tett til brystet. Tirsdag klokken 1600 skal Høyres førstekandidat presenteres med partileder Erna Solberg til stede.

Trondheim:

Rita Ottervik (Ap), har vært ordfører i 16 år. Hun har frist til søndag med å gi beskjed om hun satser på gjenvalg.

Ingrid Skjøtskift, tidligere politisk redaktør i Adresseavisen og stattssekretær i Utenriksdepartementet, er Høyres ordførerkandidat.

Stavanger:

Høyre har styrt oljehovedstaden i 24 år. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) tar ikke gjenvalg. Ny kandidat er den lokale kronprinsen John Peter Hernes.

Aps kandidat er Kari Nessa Nordtun, datter av tidligere Ap-ordfører Tore Nordtun.

Tromsø:

Ordfører Kristin Røymo (Ap) tar ikke gjenvalg. Ny kandidat velges i november.

Jens Johan Hjort (H), ordfører 2011–2015, har sagt at han ønsker å stille som ordfører igjen. Nominasjonsmøtet holdes 13. oktober.

Drammen:

Mangeårig Høyre-ordfører Tore Opedal Hansen gir seg. Høyres nye ordførerkandidat for den sammenslåtte kommunen bestående av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik er Fredrik Haaning.

Nominasjonskomiteen har innstilt Monica Myrvold Berg som Aps kandidat.

Kristiansand:

Ordfører Harald Furre (H) stiller til valg for en ny periode i storkommunen son nå omfatter Søgne og Sogndalen.

Nominasjonskomiteen legger frem forslag på Aps kandidat i løpet av september.