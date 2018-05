– Neste gang du kommer hit er det som statsråd!

Slik slo partiveteranen Nils Nesjan an tonen da han hilste Trond Giske velkommen til Byåsen arbeiderlags 1.mai-frokost. Nesjan, med mer enn 40 år i bystyret, var allerede en veteran da Trond Giske på 1980-tallet ble med i AUF.

Giske startet i Byåsen, videre til Ilen Mernighetssenter og avslutter i Verdal som hovedtaler.

Da han ankom et fullsatt Ilen Menighetssenter ble han møtt med stående applaus. Giske trakk seg i januar som nestleder i Ap i kjølvannet av flere varslersaker.

Giske-comeback gir reaksjoner

I februar gjorde han et slags politisk comeback med en tale i Orkdal. Giske er nå tilbake på Stortinget etter at han var sykmeldt en stund, men det har kommet til dels sterke reaksjoner fra partifeller og kommentatorer på hans tilbakekomst i rampelyset. Men dette var ikke noe Giske ville snakke om i dag.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Giske kort på Aftenpostens spørsmål.

Etter en viss offentlig debatt, sa Giske i mars nei til verv som medlem av styret i det nye sammenslåtte Trøndelag Ap.

Det politiske budskapet hans var gjenkjennelig: Et tydelig Ap må skjerpe profilen og lytte til LO.

Samtidig som Giske besøkte Trøndelag, var hans partifelle og Ap-nestleder Hadia Tajik i Nord-Norge. Hun trakk frem kvinnene i sin tale.

Ingen selvfølge at vi kommer tilbake

– Det er ingen selvfølge at vi kommer tilbake. Sosialdemokratier i hele Europa ligger nede. Det som kreves er tydelighet og mot. Da må vi som tilhører venstresida modig forsvare den norske velferdsmodellen. Folk i Norge ønsker ikke større forskjeller. Folk i Norge er glad i velferdsstaten og aksepterer et høyt skattenivå, sa han i en tale der han hyllet sin 90 år gamle tante Jorunn som var blant tilhørerne.

Han dro historiske paralleller til 1918 da trønderen Martin Tranmæls fagopposisjon la grunnlaget for det moderne Arbeiderpartiet. Indirekte puset han med trønderegoet da han mellom linjene antydet at fornyelsen av partiet kunne komme fra det Trøndelag igjen.

– Føler du at det i Ap er en felles forståelse for hva som skal til for at partiet skal reise seg igjen?

– Jeg har vært med på noen valgnederlag. 2001 var et dramatisk ett. 2017 var særdeles dårlig. Vi har ikke helt hatt tiden til deg, og det blir gjerne uro i Ap etter ett valgnederlag. Da kan man lett lete etter årsakene på feil steder. Men jeg tror at opplevelsen av at vi ikke hadde et tydelig nok politisk prosjekt, og kanskje ikke et tydelig nok regjeringsalternativ. Det er nok ganske allment akseptert, sier han – og understreker:

– Vårt budskap er ikke hva folk skal betale, men hva de skal få igjen, sa han.

Giske brukte mye tid på skole i sin tale i Ila. Han omtalte køen av unge som vil bli lærlinger som «Norges mest meningsløse kø».

Trygge arbeidsplasser er viktigst

– Alltid viktigste er trygge arbeidsplasser. Vi står foran enorme endringer i arbeidslivet, sier han og sammenligner digitalisering med de samme utfordringene som den industrielle revolusjon var.

– Vi må være det partiet som tar vare på folks trygghet, sier han.

Overfor Aftenposten understreker han at det å skape et inkluderende arbeidsliv.– Vi skal alltid være de fagorganisertes parti, sa han og la til:

– Noen tror at LO og sterke forbund er en ulempe for Norge. Men som næringsminister så jeg at en sterk fagbevegelse og trepartssamarbeidet det var et gigantisk konkurransefortrinn. Derfor skal vi alltid være på lag med våre venner i fagbevegelsen, understreket han.

Færre i LO

– Men når mindre enn 50 prosent av LOs medlemmer stemmer på Ap, må ikke det da få konsekvenser for dette samarbeidet?

– Der finner du en av grunnene til valgnederlaget. Vi må helst ha 55 prosent av LOs medlemmer som velgere for å vinne et valg. Det er en naturlov at dersom vi ikke lykkes med det taper vi valg. Hvorfor de ikke stemte på oss er en del av ettervalgsanalysen, sier Giske som også minner om at LOs andel av de fagorganiserte synker og at de som organiserer seg er færre.