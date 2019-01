Det var dermed et landsstyre som var splittet nesten midt som gikk inn for regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

Da Hareide gjorde seg tilgjengelig for mediene sent torsdag kveld – etter at Ropstad og partilederne i Venstre, Høyre og Frp hadde holdt sin pressekonferanse – understreket han at han KrF «nå går ramlet videre».

– Vi har hatt en god samtale i landsstyret og vi går ut som et parti som har vært uenige, men som nå gå samlet videre. Det blir naturlig nok uten meg som partileder. Det mener jeg også er riktig, når vi har tatt et veivalg jeg er uenig i, sa Hareide.

Rett før han møtte mediene postet han følgende på Facebook:

Hareide: Blandede følelser

– Hvordan har du det nå etter å ha gått av som leder?

– Det er rart og spesielt å ikke være partileder. Men jeg har hatt god tid til å venne meg til tanken. Vi følger opp intensjonen fra det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Nå har vi gjort et veivalg. Da blir det min jobb å være med på å bygge partiet i den retningen, selv om det ikke ble mitt veivalg, sa Knut Arild Hareide.

Klart nei til å bli statsråd

Flere har forsøkt å overtale Hareide til å bli statsråd i den nye regjeringen, til tross for at han har avvist det. Det gjorde han også tirsdag kveld.

– Nei, det vil ikke være riktig. Jeg var symbolet da vi i 2017 lovte velgerne ikke å gå i regjering med Frp. Så gjorde partiet et strategisk valg da vi så at vi ikke kunne fortsette å være i den posisjonen. Og jeg aksepterer det nye strategiske valget som KrF har gjort.

– Jeg ser gode muligheter for KrF fremover også, med det veivalget som nå er tatt.

Hareide er i dag parlamentarisk leder i KrF og har tidligere antydet at han godt kan tenke seg å fortsette med det.

– Vil du fortsatt være parlamentarisk leder?

– Nå skal vi først bestemme hvem som skal gå inn i regjering. Der er det naturlig at Kjell Ingolf og Olaug kommer med forslag på det. Så vil de andre posisjonene komme i etterkant av det, sa han.

Hareide sa også at han syntes KrF har fått gode gjennomslag i plattformen.

KrF landsstyre var delt nesten helt på midten i den store avgjørelsen om partiet skulle gå inn i regjering.

– Hvor heldig er det med en tilnærmet 50–50-avgjørelse i en så stor beslutning?

– Vi visste at dette var en beslutning som det ville være stor uenighet om, men vi har også visst at det ville bli så jevnt.

– Er det forsvarlig å gå inn i regjering med et så splittet parti bak selve beslutningen?

– Ja. Vi måtte foreta en reell avklaring og det har vi gjort.

Ropstad trakk frem økning barnetrygden

Kjell Ingolf Ropstad trakk frem, på pressekonferansen, en økning i barnetrygden som en viktig seier. Barnetrygden økes med 7 200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden, heter det i regjeringsplattformen.

Et annet punkt som trekkes frem er tvillingabort.

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven,» heter det i plattformen.

– Jeg er stolt og glad over at vi kom til enighet, og ikke minst til de punktene som vi har fått gjennomslag for, sa Ropstad under pressekonferansen.

Erna Solberg understreket at det var en juridisk gjennomgang som åpnet for fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, etter at dette spørsmålet har vært uklart i lang tid.

Ingen endring i abortlovens paragraf 2C

Et forbud vil kreve endring i abortloven, og det kommer nå på plass.

– Ingen av våre nabolag tillater fosterreduksjon på friske foster før 12 uke, sier statsminister Erna Solberg.

Det var imidlertid endring av abortlovens paragraf 2C som på forhånd hadde skapt størst forventning i KrF.

Paragrafen åpner for abort etter 12. uke, når det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom.

– Jeg skjønner at mange er skuffet over 2C, og jeg er også lei meg for at vi ikke fikk gjort noe med den, sa Ropstad.