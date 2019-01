Det opplyser sikre kilder til Aftenposten.

Det er dermed et splittet landsstyre som gikk inn for regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre.

17 stemmeberettigede stemte mot. 19 stemte for.

Kjell Ingolf Ropstad trakk frem en økning i barnetrygden som en viktig seier. Barnetrygden økes med 7 200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden, heter det i regjeringsplattformen.

Et annet punkt som trekkes frem er tvillingabort.

«Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven,» heter det i plattformen.

– Jeg er stolt og glad over at vi kom til enighet, og ikke minst til de punktene som vi har fått gjennomslag for, sa Ropstad under pressekonferansen.

Erna Solberg understreket at det var en juridisk gjennomgang som åpnet for fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, etter at dette spørsmålet har vært uklart i lang tid.

Ingen endring i abortlovens paragraf 2C

Et forbud vil kreve endring i abortloven, og det kommer nå på plass.

– Ingen av våre nabolag tillater fosterreduksjon på friske foster før 12 uke, sier statsminister Erna Solberg.

Det var imidlertid endring av abortlovens paragraf 2C som på forhånd hadde skapt størst forventning i KrF.

Paragrafen åpner for abort etter 12. uke, når det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom.

– Jeg skjønner at mange er skuffet over 2C, og jeg er også lei meg for at vi ikke fikk gjort noe med den, sa Ropstad.

