Krever at partiene åpner opp regnskapene: – Ingen kan drive et pengemisbruk av offentlige midler som ikke tåler dagens lys

Det politiske Norge gikk i 2016 hardt ut mot Idrettsforbundet og krevde full åpenhet om den interne pengebruken.

Idrettsforbundet, som er offentlig finansiert, ga til slutt innsyn i regninger som viste at store pengesummer var brukt på fest og alkohol.

Da de samme politiske partigruppene ble stilt til veggs om deres egen bruk av penger fra statsbudsjettet, nektet fem av dem å praktisere den samme åpenheten som de krevde fra Norges idrettsforbund.

I åpenhetsdebatten er kritikken nå kastet tilbake til politikerne. Visepresident i Norges Håndballforbund, Ole Jørstad, reagerer sterkt på åpenhetsnekten hos de politiske partiene.

– Det blir helt feil at de politiske partiene skal ha et annet sett åpenhetsregler enn idretten. Eller andre som mottar offentlig støtte for den saks skyld. Ingen kan drive et pengemisbruk av offentlige midler som ikke tåler dagens lys, sier han.

– Bør gå hardt inn i egne partier

Da åpenhetsdebatten om Norges idrettsforbund raste i 2016, ble det satt ned et utvalg som kom med en rekke forslag til hvordan utvikle åpenhet i idretten.

Åpenhetsutvalget var ledet av Høyre-politikeren og NRK-sjefen John G. Bernander, og ble derfor kjent som Bernander-utvalget. I tillegg var blant andre tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson og Ap-politiker May Britt Lagesen i utvalget.

Jørstad mener politikerne nå bør ta et oppgjør med sine egne partier.

– De burde gå hardt inn i sine egne partier og sørge for at de samme retningslinjene gjelder der, sier han.

På spørsmål om han kan se noen grunn til at partiene begrenser åpenheten om pengebruken, er Jørstads svar kontant:

– Nei. Det er overhodet ikke forståelig. Jeg har vanskeligheter for å tro at politikere som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har noe å skjule når det gjelder bruk av offentlige mottatte penger, sier han.

Bør rapportere effekten av pengebruken

I tillegg til krav om større åpenhet i det politiske Norge, foreslår Jørstad et strengere rapporteringskrav internt.

– Her må partiene bare legge alle kortene på bordet. Det bør rapporteres hvordan pengene blir brukt og hvilken effekt dette har på den politiske aktiviteten. Dette har jo Kulturdepartementet pålagt idretten og bør selvfølgelig også gjelde alle politiske partier, forklarer han.

Dette kravet ligner rapporteringen som Idrettsforbundet gjør til departementet kvartalsvis.

Idrettspresident Tom Tvedt har tidligere sagt til Aftenposten at han vil ikke kommentere de politiske partienes hemmelighold om pengebruk. Han poengterer for øvrig at det både for de politiske partiene og for Idrettsforbundet dreier seg om bruk av offentlige midler.

– Vi har fått strammere retningslinjer enn de fleste offentlige virksomheter, sier Tvedt.

Forskjell mellom stortingsgrupper og idrettsmiljøer

Aftenposten har tidligere bedt noen av politikerne som var mest kritiske til NIFs manglende åpenhet om å forklare hvorfor det ikke skal stilles samme krav til åpenhet hos partigruppenes bruk av offentlige midler.

De fleste har ikke besvart spørsmålet, men Venstres Ketil Kjenseth mener at partigruppene har legitime grunner til mindre åpenhet. Han viser blant annet til at konkurransehensyn rundt strategi og valgkamp.

Høyres daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland var blant de største drivkreftene for å få fullt innsyn i idrettsforbundets pengebruk i 2016. Når det gjelder stortingsgruppene mener Helleland, som nå er barne- og likestillingsminister, at de ikke bør underlegges offentlighetsloven. Dette forklarer hun med at det er en forskjell mellom offentlig støtte som går til idrett, og generell støtte til stortingsgrupper.

– Når NIF får offentlig støtte som skal gå til for eksempel barneidrett, må vi kunne vite at pengene faktisk går til barneidrett, skriver Helleland i en e-post til Aftenposten.

Jørstad betegner seg selv som en «solid tilhenger» av at informasjon om aktivitet og pengebruk i idretten skal være tilgjengelig for offentligheten.

– Jeg forventer at det er gjeldende også for de politiske partiene, sier han.