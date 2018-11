(Adresseavisen): Sentralstyremedlemmet fra Trøndelag legger ikke skjul på at hun er rystet etter å ha lest VG mandag morgen. Her omtales et hittil ukjent møte på Statsministerens kontor, der både Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad skal ha deltatt.

Begge disse to KrF-nestlederne jobbet for at KrF skulle velge å samarbeide med borgerlig side, mens KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket regjeringssamarbeid med venstresiden.