Ap: – Eksempler på blåkopier av vår politikk

Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud tar riktignok et forbehold når hun kommenterer budsjettavtalen KrF og regjeringspartiene ble enige om tirsdag kveld.

– Vi må se grundig på helheten før vi kan kommentere inngående, sier hun til NTB.

Aasrud påpeker i sin foreløpige kommentar at det finnes eksempler på det hun omtaler som «blåkopi av Ap-politikk» i det som er kommet fram så langt.

– Det ser ut som KrF har skjelnet i retning av Arbeiderpartiets alternative budsjett når de har forhandlet. Men jeg hadde trodd det hadde vært en mer omfordelende skatteprofil i budsjettet, sier Aasrud.

Hun trekker også fram fjerningen av 350-kronersgrensen for momsfri netthandel som positiv, men er samtidig skuffet over at den ikke blir fjernet før i 2020.

Også når det gjelder økningen i barnetrygden er Aasrud positiv, men med forbehold.

– Økt støtte til barnefamiliene er noe Ap er positivt til, men det er viktig å bruke pengene slik at de treffer best mulig for å redusere barnefattigdom. Arbeiderpartiet vektlegger heller lavere barnehagepriser, skolemat og støtte til fritidsaktiviteter til barn, sier hun og legger igjen til at hennes parti må se helheten før de kan uttale seg klart.

Ap er skuffet over at det ikke kommer flere arbeidsmarkedstiltak i budsjettavtalen.

– Regjeringen burde bruke de bedrede økonomiske utsiktene til å få flere i jobb, da det fremdeles er over 100.000 arbeidsledige, sier Aasrud.