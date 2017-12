Hadia Tajik: Varslene om Giske var rystende lesning

Samtidig er Trond Giske nå sykmeldt. Det melder han selv på Facebook.

Hadia Tajik har til nå unnlatt å kommentere varslene mot Trond Giske for upassende oppførsel.

Men etter at partileder Jonas Gahr Støre har vært sterk i sin kritikk av Giske det siste døgnet tar også nestleder Hadia Tajik nå bladet fra munnen.

Kontaktet av to kvinner

Hun skriver at hun ikke kjenner innholdet i alle varslene, men at hun er blitt kontaktet av to av kvinnene som har varslet:

«Onsdag ble jeg imidlertid kontaktet av to av varslerne, og gjort kjent med innholdet i deres varsel. Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist», skriver Tajik.

Tajik skriver at hun «forstår» at de to kvinnene ikke føler seg godt nok ivaretatt av partiet.

«Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også», skriver hun.

– Særlig høye krav i Ap

Hun mener det må stilles «særlig høye krav til et parti og en arbeidsplass som Arbeiderpartiet, nettopp fordi vi ber om folks tillit til å forandre Norge til det bedre. Da er vi nødt til å starte med oss selv.»

Tajik skriver at hun ikke kjenner til hvordan «disse eller andre varsler er vurdert i oppfølgingen» og hva Giskes «tilsvar har vært utover at han erkjenner at han har opptrådt belastende».

«Men jeg registrerer konklusjonen, slik den fremkommer i pressemeldingen fra i går», skriver hun.

Sentrale kilder i Arbeiderpartiet forteller til Aftenposten at det i lengre tid har vært en svært dårlig relasjon mellom de to nestlederne.

Giske tar til motmæle

Fredag kveld la også Giske ut en lengre tekst på sin Facebook-vegg, der han bl.a. skriver at han nå er sykmeldt på grunn av store belastninger.

Samtidig tar han for første gang til motmæle mot enkelte av varslene.

«Jeg opplever at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.»

Han skriver at de siste dagene har vært veldig krevende med store belastninger for mange mennesker.

«Jeg har dyp sympati med dem som deler sårbare historier som de har båret på. Det står det stor respekt av.»

Giske: - En ny journalistikk

Giske skriver også at han tidligere har vært vant til høyt medietrykk, men at han nå opplever en ny og annerledes journalistikk.

«Jeg er vant med et høyt medietrykk, men i denne saken opplever jeg en ny og annerledes journalistikk. Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre.

Han uttrykker også en dyp beklagelse for at han, gjennom sin atferd, har påført andre mennesker ubehag og problemer.

«Jeg og Ap har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mediene de siste dagene. Jeg har uttrykt en dyp beklagelse for at jeg gjennom min atferd har påført andre mennesker ubehag og problemer. Det gjør meg vondt å høre tilbakemeldinger fra de som har opplevd dette. Alle som varsler skal få en god og riktig behandling.»

Han skriver at han, sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, har gått gjennom de varslene og meldingene som er kommet inn til partiet til nå.

«Det resulterte i gårsdagens redegjørelse. Jeg er ikke kjent med nye varsler etter dette.

– Kan ha brutt likestillingsloven

Fredag kveld melder VG og NRK at Arbeiderpartiet har bestilt en juridisk vurdering som konkluderer med at Giske kan ha brutt likestillingsloven. En jurist og en psykolog skal ha bli hyret inn av partiet. Vurderingene skal ha blitt gjort før Giske kom med sin versjon av saken.

Arbeiderpartiets egen advokat mente to av varslerne med «stor sannsynlighet» har blitt utsatt for seksuell trakassering av nestleder Trond Giske, viser den juridiske betenkningen VG har fått tilgang til.

Støre mener det ikke er grunnlag for noen anmeldelse.