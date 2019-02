Marthe Scharning Lund (42, Ap) er utnevnt som ny byråd for næring og eierskap.

Lund har vært Raymond Johansens stabssjef siden han overtok styringen i Rådhuset.

– Hun har lang fortidstid i arbeiderbevegelsen som blant annet politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, fylkessekretær i Vestfold Arbeiderparti og landssekretær i Framfylkingen, skriver Wikipedia.

Lund var vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet mellom 1997 og 2005, og møtte tilsammen 256 dager, ifølge Stortinget.

– Scharning Lunds erfaring vil bidra til å videreføre byrådets arbeid for et aktivt eierskap i energisektoren, og i de store byggforetakene våre. Hun vil fortsette arbeidet med å åpne kommunen for innovative bedrifter som gir nye muligheter for næringslivet i det grønne skiftet. Scharning Lund evner å kombinere langsiktig og strategisk arbeid, samtidig som hun er handlekraftig og viser stor gjennomføringsevne, sier Johansen i en pressemelding.

Marte Ingul, som har vært byrådssekretær for Johansen, overtar rollen som stabssjef fra torsdag. Halvard Hølleland, som er byrådssekretær for byråd Tone Tellevik Dahl, overtar Inguls jobb.

Går til NVE

Det er allerede kjent at Kjetil Lund (48, Ap), avtroppende byråd for næring og eierskap, skal over i en jobb i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Kjetil har gjort en imponerende jobb med byrådets arbeid for næringsutvikling og å etablere innovasjonsdistrikter i Oslo. Han har løftet arbeidet med å realisere fangst og lagring av CO₂, ledet prosessen med å slå sammen de store energiselskapene ECO og Hafslund, og jobbet frem strengere krav til cruiseskipsnæringens utslipp i samarbeid med andre norske kommune, skriver Johansen i pressemeldingen.

Lund skrev om dette på Facebook for en uke siden, et innlegg som er blitt mye delt.