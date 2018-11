Ap-politiker mistet selv datter – stiller Solberg abortspørsmål

– Det har blitt personlig. Statsministeren har en uke på seg til å svare, skriver Marthinsen i et innlegg på Facebook mandag, først gjengitt av ABC Nyheter.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort ved fare for at barnet har en alvorlig sykdom. Erna Solberg (H) har sagt at hun vil forhandle om dette.

Marianne Marthinsen forteller at hun selv fødte en alvorlig syk datter for noen år siden. Jenta døde 15 måneder gammel. Tilstanden var muligens genetisk betinget, og risikoen for gjentakelse er ukjent.

– Dersom jeg blir gravid igjen, og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres? spør Marthinsen.

Videre vil hun ha svar på hva statsministeren mener med begrepet «levedyktig».

– Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig? spør Arbeiderparti-politikeren.

Høyres forslag er å bytte ut paragraf 2c, som motstandere har omtalt som «Downs-paragrafen», med en formulering om at abort kan innvilges når barnet ikke er levedyktig.