– Fredag var en tung dag. Den sitter fortsatt i, sier tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik. Vi møter ham to dager etter at KrFs landsmøte vraket Knut Arild Hareides forslag om venstrevri.

– Men nå må vi snakke vel om hverandre, støtte hverandre og strekke ut hendene. For vi er så mange som er så glad i dette partiet. Og det er ingen som kan ta KrFs rolle i verdidebatten i Norge. Jeg håper derfor flest mulig av dem som tapte blir i partiet, både tillitsvalgte medlemmer og velgere, sier Bondevik.

Folk gråt åpenlyst på KrFs ekstraordinære landsmøte da resultatet var klart.

Noen gråt fordi de var dønn uenig i veivalget. Noen fordi de ikke orket tanken på å sitte i samme regjering som Frp. Noen gråt fordi de mest sannsynlig mister en svært populær partileder.

Noen gråt for alt dette samtidig.

Monica Strømdahl

– KrF kan gradvis bli slik Hareide beskriver det

Bondevik mener likevel Hareide har satt i gang en prosess som ikke lar seg stanse.

– Og nå tenker jeg lengre enn de forestående forhandlingene om å tre inn i Regjeringen. På litt lengre sikt handler dette om hvordan partiet skal bli.

– Knut Arild har skissert en vei, en retning, til et bredere parti som kan appellere både til høyre og venstre. Et parti som bygger broer i stedet for å bygge murer i samfunnet.

Han tror mange nemlig av dem som stemte for å samarbeide med høyresiden er enig i Hareides beskrivelse av et bredere parti som kan vokse og tiltrekke nye velgere, også på venstresiden.

– Det er derfor viktig at flest mulig blir med videre og tar del i den prosessen.

– Partiet kan gradvis, over tid, bli slik Hareide beskriver det. Vi må derfor evne å se lenger enn denne høsten, sier Bondevik.

Han sier KrF er mye mer sammensatt enn det blir beskrevet som.

– Det er ikke bare bedehusfolket i sør og vest og «folkekirkefolket» på Østlandet, i Midt-Norge og i nord. Se på indremisjonsfolk som Ingebrigt Sørfonn og Kristian Helland. De stemte for Hareides retning. Mens mange blant «folkekirkefolket» på Østlandet stemte blått. Jeg tror Hareide appellerer til begge disse miljøene.

Tror det blir en firepartiregjering

– Hvordan skal sårene leges, Bondevik?

– De som vant må ta med seg dem som sto på den tapende siden. Det er også viktig at de som nå skal forhandle også sikrer reelle politiske gjennomslag som også «tapende» side kjenner seg igjen i.

Bondevik legger nå til grunn at det ganske sikkert blir en firepartiregjering.

Han viser til at KrF har samarbeidet om fem statsbudsjetter med Solberg-regjeringen og at Erna Solberg nå ser muligheten til å få realisert sin kongstanke, en flertallsregjering på ikke-sosialistisk side.

– Det må vi tro på. Og jeg ønsker KrFs forhandlingsdelegasjon virkelig lykke til.

– Kristne velgere fordeler seg i dag på neste alle partier. Frykter du at flere kristne nå heller vil gi sin stemme til Ap og Sp?

– Ja, jeg frykter det. Men vi må se litt lengre frem. Det er tre år til neste stortingsvalg. Jeg vil be folk ta det med ro. Jeg håper at mange av mine meningsfeller, som håpet på et annet utfall, vil se at vi er mange som er med videre. Og at de tenker seg godt om.

– Knut Arild tapte med raushet og verdighet. Nå må vi andre følge opp.

– Ikke arkitekt

Han avviser kategorisk at han var en slags arkitekt bak Hareides veivalg.

– Det er feil. Jeg var overhodet ikke en arkitekt. Han informerte meg noen dager før han holdt talen sin. Jeg var ikke overrasket over det han sa, men over tydeligheten hans.

Bondevik avslører at hans «plan B», hvis Hareide tapte, ikke var en blå regjering, men fortsatt opposisjon, i tråd med «Grøvan-linjen».

– Det hadde vært lettere å svelge. Men hele partiledelsen sto sammen om at man skulle i regjering, uansett farge, så da ble det slik.

Bondevik har som KrF-leder samarbeidet til begge sider, men når det gjelder regjeringssamarbeid har han kun samarbeidet med høyresiden. Han har vært med i fire ikke-sosialistisk regjeringer, i to av dem har han vært statsminister.

– Hvorfor har det ikke tidligere vært naturlig for deg å ta KrF inn i et regjeringssamarbeid med venstresiden?

– Det kunne ha skjedd. Jeg har aldri vært prinsipielt imot det. To ganger har Ap invitert til det. Først da Thorbjørn Jagland var parlamentarisk leder, mens Gro Harlem Brundtland var statsminister. Og dernest i 2001 da det først ble brudd i regjeringsforhandlingene mellom KrF, Venstre og Høyre. Da ringte Jens Stoltenberg.

Bondevik sier at de politiske omstendighetene akkurat der og da gjorde det vanskelig. Det hadde heller ikke vært noen forutgående diskusjon i KrF om regjeringssamarbeid ned Ap.

– Men jeg var fristet i 2001. Det må jeg innrømme. Men vi hadde gått til valg på regjeringsskifte. Og Ap var den store taperen i 2001.

Glippet på historisk mulighet

Han sier et regjeringssamarbeid mellom KrF, Sp og Ap var en historisk sjanse for å forene kristenfolket og arbeiderbevegelsen.

Monica Strømdahl

– Det har, helt siden mellomkrigstiden, vært et motsetningsforhold mellom kristenfolket og arbeiderbevegelsen. Det har vært noe vond og uforløst. Vi hadde en historisk sjanse til å bygge en bro. En historisk sjanse til å få økt forståelse i arbeiderbevegelsen for den kristen kulturarven. Men denne muligheten kan komme tilbake.