Et par hundre mennesker er samlet i marssolen foran Stortinget for å gi sin støtte til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Ordstyrer var samfunnsdebattant og Resett-skribent Shurika Hansen, og hun introduserte initiativtaker Ruth Vaagø og flere andre talere.

Vaagø sa at dette var hennes første demonstrasjon noensinne.

Paal Audestad

Sint på mediene

Et felles budskap fra alle talerne var at de de vil ha seg frabedt å bli omtalt som rasister selv om de støtter Listhaug. De rettet spesielt sinnet sitt mot mediene.

– Skjerp dere, skjerp dere, skjerp dere, sa Shurika Hansen flere ganger mens hun ramser opp tilfeller der hun mener mediene ikke har utført jobben sin.

«Spade for spade» var en av parole-plakatene som ble vist frem og holdt opp, med henvisning til at de mener statsråden er flink til å kalle ting ved sitt rette navn.

Paal Audestad

«Ingen rasister i våre gater»

Omlag 20 motdemonstranter hadde også møtt opp, og ropte blant annet «Ingen rasister i våre gater». Et betydelig oppbud av politi sørget for at de ble holdt på andre siden av gaten for der Listhaug-støttedemonstrasjonen ble holdt.

– Hetsen mot Sylvi Listhaug kan karakteriseres som vår tids mobbing, sa Hansen.

Støttemarkeringen ble avsluttet etter omlag 50 minutter med at de fremøtte ropte «spade for spade» og «heia Sylvi».