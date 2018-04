Fagbevegelsen i Trondheim ønsker Tajik 1. mai

– Jeg er overveldet og takknemlig for invitasjonene fra hele landet, sier Tajik til Aftenposten.

Etter at det ble kjent at LO i Nord-Rogaland ikke vil ha Aps nestleder og stortingsrepresentant fra Rogaland som hovedtaler, har invitasjonene strømmet inn fra både parti og fagbevegelse fra alle landets fylker.

– Jeg har fått mer enn 80 invitasjoner, og masse hyggelige hilsener. Alle skal få et svar, og med et tilbud om at jeg besøker de en annen gang i løpet av 2018 – hvis de vil ha besøk da, smiler Tajik.

Tajiks rådgiver måtte kjøpe inn et kart for å plotte inn alle invitasjonene, og skreddersy et reiseopplegg som tilfredsstilte så mange som mulig.

Valget falt til slutt på en 1. mai-turne til fire steder og to fylker: Dagen starter i Troms med frokost i Harstad etterfulgt av appell og tog. Ap, SV, Rødt og MDG står bak arrangementet.

– Nord-Norge passer utmerket

Deretter besøker Tajik Kvæfjord, før turen går til Evenes, Tjeldsund og Skånland som har felles LO-arrangement. Dagen avsluttes i Nordland og Lødingen på nordsiden av Vestfjorden.

– Jeg har god erfaring med hektisk aktivitet på 1. mai, og da passer Nord-Norge utmerket, sier hun.

Leder for LO i Sør-Troms, Laila Marie Benjaminsen, synes vedtaket i Nord-Rogaland var «veldig synd».

– Vi er av den oppfatning at selv om vi er uenige om en del ting, har vi ingen mulighet for å finne løsning hvis vi ikke snakker sammen. Folk er veldig positive til at Tajik kommer, og jeg håper at meningsmann også er det, sier hun.

Invitasjonene fra parti og fagbevegelse i Trøndelag varmer nok spesielt godt etter bråket rundt varslene mot Trond Giske, og avvisningen fra LO i Nord- Rogaland på grunn av Acer-striden.

Ikke minst fordi Tajik er partiets talskvinne i arbeids- og sosialkomiteen.

Den behandler en rekke sentrale tema for LO som sosial dumping, velferdsordningene, bruk av midlertidige, svart arbeid og kampen for et organisert og anstendig arbeidsliv.

I Giskes hjemfylke Trøndelag finnes de sterkeste kritikerne av hennes Facebook-innlegg hvor hun skrev hun at varslene mot Giske var «rystende lesning både som menneske, nestleder og jurist».

Besøker Trondheim to ganger i nær fremtid

Det er Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening & Målekontor i Trondheim som ønsker «Hadia hjertelig velkommen innom oss på denne viktige dagen.»

Denne og lignende invitasjoner demper inntrykket som er som er skapt av LO i Nord-Rogaland om at Hadia Tajik er uønsket av fagbevegelsen.

– Med det offentlige vervet jeg har, må jeg tåle kritikk. Sånn som ting er, er det hyggelig å bli invitert av dem og alle andre, kommenterer hun.

Tajik sier årsaken til at hun har måttet takke nei til LO-invitasjonen i Trøndelag, er at hun allerede har planlagt to besøk i byen i nær fremtid:

26. april skal hun besøke Studentersamfundet, og senere skal hun holde 17. mai tale i Malvik kommune, og holde tale for dagen på Studentersamfunnets festmøte.

Hun vil i tillegg forsøke å møte Fellesforbundet 16. mai.

– Høyrekreftene sterke

– Hva blir budskapet i år?

– I en tid der høyrekreftene er så sterke, og vi har den blåeste regjeringen noensinne, trenger vi å samle kreftene i arbeiderbevegelsen mer enn noensinne. 1. mai er både en festdag og en kampdag for de mange kampene som gjenstår, sier Tajik.

Trond Giske skal være hovedtaler under 1. mai-arrangementet i industribyen Verdalen i Trøndelag. Han har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.