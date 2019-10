Fellesforbundets landsmøte: Støre fikk så ørene flagret

Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte en brottsjø av kritikk og frustrasjon etter innledningen på Fellesforbundets landsmøte onsdag morgen.

De mest høyrøstede kritikerne kommer fra radikale konkurrenter på venstresiden. Men også fra en rekke partifeller var budskapet kritisk.

Terje Berghagen fra Øvre Buskerud har vært Ap-medlem i 34 år, og forlanger hoderulling i Ap-ledelsen.

– Jeg er redd vi tapte valget fordi vi har inngått forlik med Høyre og Frp om politi- og regionsreformen. Det dårlige resultat må få konsekvenser for ledelsen i Ap. Det er tvingende nødvendig hvis vi skal vinne valget i 2021, sa Berghagen.

Frank Stuvland fra Helgeland mener Sp kan detronisere Ap som største opposisjonsparti:

– Fortsetter vi i samme tralten, tror jeg ikke vi får han Jonas som statsminister, men kanskje han Trygve (Slagsvold Vedum), sa han.

Les også Støre: Advarte mot å kødde med EØS-avtalen

– Folk som ikke har filter når de snakker

Støre avviser overfor Aftenposten at han fikk urimelig mye kritikk.

– Jeg er vant til, og venter, veldig klar tale av folk som ikke har filter når de snakker til politiske ledere. Det er noe jeg litt uenig i, men så er jeg ganske glad for å bo i et land hvor en tillitsvalgt ute i landet kan si akkurat det han eller hun mener til en politisk leder, sier han.

Til kravene om si opp EØS-avtalen og skifte partiledelsen, svarer han kort slik:

– Ap avgjør sin politikk og velger sin ledere på landsmøtet.

– Det får ingen betydning hvis landsmøtet vil si opp EØS-avtalen?

– Støtten til EØS-avtalen i Ap er veldig rotfestet, i folket øker den, også blant alle partiers medlemmer, kanskje med unntak av Rødt, og det er et godt signal for meg om at vi står trygt der vi står, sier han.

I innledningen sa Støre at Ap «ikke går inn for å utrede et alternativ til noe vi er for».

– Norsk arbeidslivspolitikk bestemmes i all hovedsak i Norge, ikke i Brussel. Det er Høyre-regjeringen som er den største utfordringen, politikken den fører og den manglende viljen til å bruke norsk politikk til å vedta norske regler og norske tilsyn, sa Støre og lovet «en storrengjøring i norsk arbeidsliv.»

– Skal vi gjøre rent, hjelper det ikke å si opp EØS-avtalen. Vi må si opp regjeringen, sa Støre og åpnet for å utrede «handlingsrommet i EØS-avtalen».

– Dere skriver at vi bør utrede hvordan vi bør bruke det handlingsrommet mer. Det synes jeg er et spennende forslag, sa han.

Les også: Tillitsvalgte advarer mot samarbeid med MDG

Kritikk for reformer og forlik

Men blant de sterke EØS-motstanderne, var heller ikke denne innrømmelsen verdt mye.

– Jeg er enig i at det er handlingsrom i EØS-avtalen. Problemet er at ingen tror at du vil bruke det heller, sa Jon Halvor Svalbjørg fra Telemark.

Onsdag morgen legger redaksjonskomiteen frem sitt forslag. Ingen tror de klarer å forene landsmøtet i LO-forbundet med 160.000 medlemmer i synet på EØS-avtalen.

Dermed ligger det an til en spennende avstemning onsdag om å si opp, utrede alternativer til eller bare utrede handlingsrommet i EØS-avtalen.

Kritikken mot Støre spente fra nedleggingen av Andøya flystasjon, politi- og regionreformen, Acer og krafteksport til utlandet til sinne over for mange broilere og akademikere i partiapparatet.

Finn Allan Westjord fra Andøya spurte om det var viktigere med forlik med Høyre og Frp «enn oss her i salen».

– Vi forventer at partiet ser på dette på nytt, sa han.

Syvert Fossdal fra Agder kritiserte Støre for å la «stearinlyskameratene og broilerfabrikken AUF styre hele butikken».

Boye Ullmann: Mer lojal enn biskopene til Vatikanet

Opprørsgeneralen mot EØS, Boye Ullmann fra rørleggerne, mente at Ap-ledelsen er «pinadø mer lojale overfor Brussel eller Vatikanet enn biskopene var under den mørke middelalderen».

Steffen Høiland fra forbundsstyret klaget over at «røde bastioner faller til grønne, til Sp, og vi sier at de er populister.»

– Vi må svare med innhold og politikk. Per Olaf Lundteigen er arbeidernes fremste talsmann. Det burde vært deg.

Stig Aimar Hansen fra Østfold etterlyste en ny miljøpolitikk.

– Vi skal ikke bare ha ren luft, vi skal ha tak over hodet og mat også, sa han. Deretter kom et krav om «Jonas, nå må du starte ryddesjauen.»

– Du må avvikle rådgiverstaben, de halvutdannede akademikerne, og sende dem tilbake på skolebenken. Og så må du gjenreise partiorganisasjonen. Følger du det rådet, da flyr ørnen igjen.

Støre takket «for en fin og ærlig formiddag med dere her i dag». Og han fikk noen trøstens ord med på vei ut av Folkets Hus:

– Jeg sa at du kom til venner. Det er ikke sikkert du følte det sånn hele tiden. Det er stor frustrasjon fordi vi ønsker en annen politikk, og har store forventninger til Ap og de andre rødgrønne partiene, takket Jørn Eggum.