– Min generelle begrunnelse for å avslutte medlemskapet, er at avstanden er blitt for stor mellom mitt verdisyn og den politikken en Høyredominert regjering fører, men enkeltsaker er begrunnelsen for at jeg tar denne beslutningen, skriver Steinar Eriksen i et åpent brev til Høyres Hovedorganisasjon. Brevet har han sendt til flere medier.

Eriksen satt på Stortinget fra 1981 til 1989. Han var medlem av sjøfarts- og fiskerikomiteen og samferdselskomiteen.

En av de konkrete sakene han nevner, er at det ikke blir ilandføring av olje til Nordkapp.

I Nordkapp kommune hadde man forventet at Equinor skulle ilandføre olje fra Johan Castberg-felt. Men i midten av desember offentliggjorde Equinor at de ikke ville ilandføre oljen, et budskap som skapte reaksjoner i den nordligste delen av Norge. Det statsdominerte oljeselskapet hevdet at det ikke blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Mangel på politisk vilje

– Det er ikke et tvilsomt samfunnsøkonomisk regnestykke, men fravær av politisk vilje som stopper denne i Equinor-sammenheng lille investeringen i Nordkapp, skriver Eriksen blant annet.

Eriksen avslutter brevet slik: «Statsminister Erna Solberg er en visjonær og målrettet leder. Jeg applauderer hennes innsats for å styre Norge fremfor å la begivenhetene styre oss. Det hun åpenbart ikke forstår, er at hun og hennes mannskap skal lyttet mer til misnøyen og brukte mer tid til å begrunne og forklare samfunnsendringer.»