Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden 2. verdenskrig. Skoler, barnehager og en rekke andre virksomheter ble stengt i kampen mot koronaviruset.

De siste ukene har fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer og andre som har nærkontakt med mennesker stengt for å begrense smittefaren. I tillegg er andre bransjer hardt rammet av mangel på etterspørsel.

Situasjonen rammer bedrifter og arbeidstagere hardt: 40 prosent av NHO-bedriftene frykter konkurs som følge av koronakrisen, og arbeidsledigheten har skutt i været til det høyeste nivået etter krigen.

Fredag kom regjeringen med forslag til ny krisepakke for å hjelpe bedriftene.

– Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Sanner (H).

Vil ha en enkel ordning

Målet er at ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og den utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, opplyser regjeringen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

I samarbeid med Finans Norge skal det lages en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

For bedriftene betyr dette:

Hvilke bedrifter som trenger og kvalifiserer til støtte, er det myndighetene som beslutter. Mens finansnæringen har som ansvar å gjennomføre den praktiske utbetalingen av ordningen.

Frisører og trafikklærere nevnes som eksempler på yrkesgrupper som vil nyte godt av denne ordningen.

Staten vil dekke en andel av faste kostnader, som husleie. Jan Tore Sanner kaller det en slags kontantstøtte.

Først neste fredag vil det bli klart hvor mye som skal dekkes.

Mer om én uke

Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid, ifølge regjeringen.

Fakta: Slik skal ordningen fungere Bedrifter kan søke om støtte via en ny digital løsing. Hvis søknaden godkjennes vil bedriftene få penger rett inn på konto.

Det skal være kort behandlingstid.

Støtten skal gå til de som har hatt et vesentlig inntektsfall og skal dekke en andel av de faste utgiftene.

Ordningen skal gjelde for to måneder i første omgang. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer.

– En tsunami har rullet innover norske bedrifter. Noen har mistet alle inntektene sine over natten og det blir verre, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han understreker at det ikke går an å løse krisen med lån, men at det må i kontanter på bordet.

– Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene kan klare seg gjennom dette, vil også bank, leverandører og utleiere lettere kunne stille opp, sier Almlid.

Regjeringen altså vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

– Jeg vil takke NHO, Virke, LO og Finans Norge for godt samarbeid. Dette vil bety mye for de bedriftene som nå kjemper mot sviktende inntekter og kostnader som løper. Vi vil prioritere å få raskt på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å bruke tid på sikre en ordning med millimeterpresisjon. Så kan vi heller justere på den underveis hvis det viser seg å være behov for det, sier finansministeren.

Opposisjonen varsler endringer

Talspersoner for opposisjonen var tilfreds med at regjeringen raskt har varslet tiltak for de små bedriftene, men mener at pakken har mangler og avventer flere detaljer.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier at dette er altfor lite tydelig hva man legger opp til. Samtidig sier hun at det er betryggende at regjeringen jobber sammen med partene.

– Men det som ikke er betryggende er at det skal ta en uke før vi får detaljene i dette. Det er det som bekymrer meg. De som sitter med en liten frisørsalong, kan ikke vente en uke før pengene kommer på konto, sier Listhaug til Aftenposten.

Ap: Vurdere full dekning

Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik sier at hun er glad for at regjeringen nå legger frem denne pakken. Men bedriftene trenger penger og forutsigbarhet for hva de kommer til å få. Det eneste som er utvetydig er at de ikke får 100 prosent kompensasjon fra staten.

– Bør de få det?

– Jeg mener at staten bærer et spesielt ansvar for de bedriftene som de har bedt om skal stenge, sier Tajik.

Sp vil ha tre måneder

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det er bra at regjeringen lanserer ordningen som et flertall i Stortinget har presset på.

– Men jeg synes man skulle sagt at ordningen varer i tre måneder med en gang. Det hadde gitt større grad av trygghet, sier han.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV sier at dette er et skritt i riktig retning for næringslivet.

– Vi vet foreløpig ikke hva graden av dekning av kostnader blir eller om det får tilbakevirkende kraft. I tillegg må vi stille krav om at bedrifter som får støtte, ikke sier opp folk i den perioden støtten gjelder, sier hun.

Rødt: Kutt husleien

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen krever nedsatt husleie som en del av regjeringens nye krisepakke.

Talsperson Une Bastholm i MDG sier at det haster at regjeringen klargjør hvor mye staten skal dekke. MDG mener at bedrifter som er pålagt å stenge, burde få dekket minst 80 prosent av de faste kostnadene sine av staten.