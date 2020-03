Ulike norske regjeringer har forsøkt å sende Krekar ut av landet i 18 år. Torsdag morgen lyktes Solberg-regjeringen.

Den kurdiske islamisten sitter nå i et fengsel i Roma, nærmere bestemt Rebbibia-fengslet, opplyser hans advokat Brynjar Meling.

Den alvorlige situasjonen som har oppstått i Italia på grunn av koronapandemien gjorde at norske myndigheter en stund trodde at en eventuell utlevering av Krekar ville bli utsatt på ubestemt tid.

Regjeringen pauset dermed hele prosessen.

Norske myndigheter, gjennom Utenriksdepartementet, henvendte seg derfor til italienske myndigher og stilte to spørsmål:

Vil dere fortsatt ha Krekar utlevert?

Vil Krekars helse bli ivaretatt?

Italia svarte «ja» på begge spørsmålene for «kort tid siden», får Aftenposten bekreftet.

Utleveringen av Krekar ble dermed forsinket på grunn av koronapandemien, men ikke veldig lenge, kanskje et par uker.

Det er norsk og italiensk politi som har samarbeidet om selve den fysiske transporten.

Meling: - Et justismord

Krekars advokat Brynjar Meling reagerer kraftig.

– Spesielt da koronakrisen kom på toppen av det hele, så trodde jeg man skulle vise en viss menneskelighet. Istedenfor bruker man den oppmerksomheten som koronakrisen tar til å utføre et justismord, sier Meling til TV2.

Han har forsvart Krekar i 18 år og sier at han vil være med i forsvarsteamet hans i Italia.

Krekar ble i 2019 dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging, men Krekar anket dommen. Det betyr at dommen ikke er rettskraftig.

Krekar ble i 2019 dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging, men Krekar anket dommen. Det betyr at dommen ikke er rettskraftig.

Senest onsdag skrev Oslo tingrett i den siste fengslingkjennelsen i Krekar-saken at en utleveringsdato ikke var fastsatt, melder TV2:

«Situasjonen i Italia med koronaviruset har gjort at dato for utlevering ennå ikke er avtalt. PST er i dialog med Italia om dette og utlevering vil skje så snart det er tilrådelig for begge parter. Korona-pandemien utgjør en særskilt situasjon, som påvirker hele Europa, som også er grunnen til at siktede ennå ikke har blitt utlevert. Denne ventes imidlertid å være midlertidig, og ytterligere fengsling i påvente av bedring i pandemien er ikke uforholdsmessig», heter det i kjennelsen.

Lene Vågslid ( Ap) leder av Justiskomiteen skriver i en sms at hun visste det ble jobbet med utlevering.

– Jeg er glad for at utleveringen gjennomføres. Saken har vist at dette ikke var noe quick-fix, slik Frp har antydet i alle år, skriver hun til Aftenposten.

Fakta: Mulla Krekar Najmuddin Faraj Ahmad er hans egentlige navn.

63 år gammel kurder fra Nord-Irak.

Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

Kone og fire barn er norske statsborgere, Krekar har ikke fått norsk statsborgerskap.

Ledet frem til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Kilde:NTB

Utvist allerede i 2003

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Krekar var siktet for terrorvirksomhet i Irak

Hans sak har i 18 år vært en plage for skiftende regjeringer, og Frp gikk i 2013 til valg på at han skulle kastes ut, men det skjedde ikke før etter at Frp var ute av regjeringen.

Krekar var nå varetektsfengslet og har i disse årene tilbrakt mye tid i fengsler. Han er tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler i Norge.

Det har ikke vært mulig å utvise ham til Irak, der han kom fra, fordi han kunne bli torturert og henrettet. Norge er forpliktet til ikke å ut vise folk til land der de risikerer å bli henrettet.

Men i juli i fjor ble Krekar og fem andre dømt i Italia. Krekar til 12 års fengsel for å lede et terrornettverk som kalles Rawti Shax. Han er nå utlevert til Italia og ankesaken kommer snart opp.